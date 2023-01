Megtartottuk a tavalyi év utolsó generációs foglalkozását a sóstóhegyi Szabó Lőrinc Tagiskola tanulóinak, a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány és a helyi nyugdíjasklub tagjaival karöltve. Szép hagyománya már egyesületünknek, hogy az ünnepre hangolódás fokozása érdekében méhviaszgyertyát készítünk. A tevékenységet most is, mint mindig, Chrenkóné Julika irányította. Amellett, hogy a gyermekek megismerhették ezt a gyertyakészítési technikát, Julika még sok érdekes ismeretet is átadott nekik a méhviaszról, annak a méhészetben történő felhasználásáról, s minden, az őket érdeklő kérdésre örömmel és szívesen válaszolt. Természetesen ezután azon klubtársaink is elkészíthették a maguk gyertyáját, akik megtisztelték jelenlétükkel a programot. Köszönet Chrenkóné Julikának az áldozatos, fáradtságot nem ismerő munkájáért. A programot támogatta Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala is – tájékoztatta portálunkat dr. Hudákné Fábián Nóra.