Nemcsak Magyarországon, hanem több európai országban is akadozik a gyógyszerellátás az alap-, illetve segédanyagok nehezebb beszerzése miatt. Egyre több gyógyszerből – leginkább megfázás elleni készítményekből, forró italporokból, torokfertőtlenítőkből – van hiány a patikákban.

Hasonló a hatóanyag

– Valóban, több készítmény tavaly december óta nem vagy csak nehezen beszerezhető. Reméljük, hogy a probléma átmeneti, ugyanis általában az év végén és az új év első hónapjában a készletek kifogynak, az új rendeléseket pedig sok helyen még nem adták le. Az is előfordulhat, hogy több patika számított erre a helyzetre, ezért bizonyos készítményekből tavaly feltöltötték készleteiket, s most nincs mihez nyúlniuk. Fontos megjegyezni, hogy az utóbbi hetekben az influenzaszerű megbetegedések száma megnőtt, értelemszerűen többen keresik a megfázás tüneteit enyhítő, vény nélkül kapható szereket: forró italporokat, láz- és fájdalomcsillapítókat, vitaminokat, köhögéscsillapító szirupokat. A lakosság is igyekszik feltölteni házipatikáját, ezért sem meglepő, hogy a gyógyszertárak kifogy­tak ezekből a készítményekből – tudtuk meg Nagy Zsombortól. A nyíregyházi gyógyszerész hozzátette, a páciensek egy része ragaszkodik a számára bevált szerekhez, de azok teszik jól, akik megbíznak a patikusban, és rugalmasan váltanak egy hasonló hatóanyag-tartalmú, raktáron lévő gyógyszerre, mert akkor hamarabb kilábalhatnak a betegségből.

– Ugyanez a helyzet néhány antibiotikummal is. Azt javasoljuk, ha a felírt gyógyszer nincs készleten, és sehol nem éri el a beteg, hívja fel háziorvosát, és bizonyosan találnak egy másik, az adott betegségben alkalmazható készítményt. Az antibiotikumok több csoportra oszthatók az alapján, milyen baktériumokra hatnak, fel lehet írni helyettesítő gyógyszert – jegyezte meg Nagy Zsombor.

Várni kell

– A nagykereskedők is készlethiánnyal küzdenek, a meglévő mennyiséget próbálják elosztani a gyógyszertárak között – magyarázta a kialakult helyzet okát a nagykállói Kamilla Gyógyszertár szakembere. Hozzátette, „annyira tragikus helyzet” azért nincs. A patikák folyamatosan adják le a nagykereskedők felé az igényeket, mihelyst feltöltődnek raktáraik, szállítani is fognak, ám nem tudják pontosan megmondani, mennyit kell várni egy-egy készítményre. – Akkor van probléma, ha a páciens semmiképp nem szeretne más gyógyszerre váltani, mert akkor várnia kell. Bármilyen készítményről legyen is szó, a kisgyerekek esetében mindig nagy gondossággal szükséges áttekinteni, mit mivel lehet kicserélni – hívta fel a figyelmet a patikus.

