Gondtalanul élvezték még ezen a héten a meghosszabbított téli szünidőt a diákok, hétfőn azonban már ismét visszaülnek az iskolapadokba. Mint közismert, a megnövekedett költségek miatt döntött úgy a kormány, hogy az új esztendőben igazgatási szünetet, illetve meghosszabbított szünidőt rendel el, hogy hogy minél több energiát takaríthasson meg az ország.

Összeállításunkban annak jártunk utána, vajon hogyan készülnek a hétfői iskolanyitásra az oktatási intézmények.

– Nagy szeretettel és természetesen fűtött iskolával várja vissza a tanulókat, gondozottakat a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda – mondta el lapunknak az intézmény igazgatója, Mócsánné Nagy Ágnes. – Kitakarítva, fertőtlenítve nyílnak meg a tantermek ismét. Az energiával úgy takarékoskodtunk a tanév elejétől, hogy a gyerekeknek még kellemes 20 Celsius-fokot januártól is tartani tudjuk, és fenntartható legyen az energiagazdálkodás. Szeptemberben digitális termosztátokat szereltünk fel, és észszerűsítésekkel még a nagy belmagasságú épületrészünkből sem kellett kivonulnunk. Aggodalomra nincs okunk, a fenntartó az iskolavezetéssel mindent megtesz a zavartalan tanítás érdekében. Mindenkinek jól jött a hosszú szünet, kipihenhettük magunkat. Egyedül talán a nyolcadikosok izgulhatnak egy kicsit, hiszen közel a felvételi. Az intézményvezetés a legújabb beiskolázási programra készül, január 18-án már ezzel is foglalkoznunk kell, nagy izgalommal várjuk az ovisokat. Itt a félévzárás is, és mivel a szünet után csak egyetlen hetünk maradna erre, a kollégáink, számítva a helyzetre, előredolgoztak. Nem szeretnénk, hogy mindez traumát jelentsen a gyerekeknek, ez csupán visszajelzés. Két óvodai csoportunk is van, a szülők kérésére azokat is csak 9-én nyitjuk ki. Mivel ezek modern épületek, komolyabb előkészületekre ott sem volt szükség – tájékoztatott Mócsánné Nagy Ágnes.

Jól tartja a meleget

– Mi is 9-én nyitunk, és a gyerekek a szokásos módon járnak iskolába – nyilatkozta Pénzes Ottó, a mátészalkai Képes Géza Általános Iskola igazgatója. – A szünet előtt annyi kérés érkezett, hogy temperáló fűtéssel tartsuk melegen az épületet, ami csak néhány foknyi csökkentést jelentett. Szerencsére az időjárás is kedvező volt. Én mindennap bejártam a szünet alatt is, hiszen tantermeket szépítgetünk, alakítunk ki, ellenőrizzük a helyiségeket, az épület állapotát. A falak nem hűltek ki, elég szombaton visszaállítani a termosztátokat a 20 fokos hőmérsékletre. Szerencsések vagyunk, hiszen ez egy 2009-ben felújított, új nyílászárókkal korszerűsített, szigetelt épület, ami jól tartja a meleget. Ha netalán ismét át kellene állnunk online oktatása, arra is képesek lennénk percek alatt, de úgy látom, ez nem fenyeget. A téli szünet az őszi terhére hosszabbodott meg, az oktatás ritmusa ezzel együtt megmarad. Szünetekre szükség van, mert ilyen a tanítás, főleg az alapfokú oktatás természete igényli. Ha jobban bekeményít a tél, születnek majd döntések, felesleges azon gondolkodnunk, mi történik majd, ha a természet visszaveszi, amit most az időjárás energiában megspórol.

Minden terem külön vezérelhető

– A téli szünidőre úgy mentünk el, hogy mindenhol levettük alacsonyabbra a fűtést. Csak én jártam be az iskolába, hogy megnézzem, nincs-e bármilyen probléma. Mondanom sem kell, furcsa érzés volt egyedül tartózkodni a máskor gyermekzsivajtól, jókedvtől hangos iskolában – mesélte Molnár József, a tiszateleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola igazgatója. – A technikai személyzettel együtt a takarítók is szabadságot kaptak a vakáció idejére, csupán január 6-án kellett bejönniük, hogy kiszellőztessék a tantermeket, letöröljék a padokat, az asztalokat. Én vasárnap megyek be az iskolába, s visszakapcsolom a fűtést minden helyiségben, hogy hétfőn a diákokat megfelelő hőmérséklet várja. Kíváncsi vagyok, mennyi gázt és áramot sikerült megtakarítanunk. Az biztos, hogy jelentős megtakarításról beszélhetünk, de számokat még nem tudok mondani.

– Amikor épült az iskola, korszerű gázfűtést kapott az épület, minden tanterem külön vezérelhető. Hetente írom a mérőórák állását, látom a víz, a gáz, az áram mennyiségének alakulását, illetve a csökkenését, a tankerületnek pedig havonta kell jelentést küldenünk – mondta az oktatási intézmény vezetője, és hozzátette: a tapasztalatok szerint a február szokott a leghidegebb hónap lenni. – Bízom abban, hogy nem kell majd elrendelni fagyszünetet, mert bár szorgalmasak a tanulóink, teljesen más a tanítás, ha digitálisan kell végrehajtani, mint amikor a fiatalok az iskolában vannak. A kettő összehasonlíthatatlan. Az elnyújtott téli szünidő nem befolyásolja a menetrendet, a tanév nem lesz hosszabb. Számításaim szerint meglesz a 183 tanítási nap, még úgy is, hogy három nap őszi szünetünk is volt, ugyanis már korábban döntés született arról, hogy éppen azokon a napokon kötik be az új gázkazánt a konyhában. Emiatt már csak egy tanítás nélküli munkanapunk lehet, s azt a gyermeknap megrendezésére szeretnénk felhasználni – tette hozzá Molnár József.

MML, MJ