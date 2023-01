A KSH adatai szerint elképesztően megdrágultak a bútorok Magyarországon: a statisztikai hivatal kimutatásai alapján annak, aki ülőgarnitúrát szeretne vásárolni, közel 20 százalékkal kell többet fizetnie, mint 2021 októberében. Az időben még visszább tekintve ennél is meghökkentőbb a helyzet: 2020 októbere óta 33,3 százalékkal emelkedett meg a sarok-ülőgarnitúrák átlagára. Azonban nem is olyan meglepő a drágulás, ha az alapanyagok, különféle fém alkatrészek árait is átböngésszük, hiszen ezek sok esetben kétszer annyiba kerülnek, mint 2021-ben.

Drágult az alapanyag

A témáról vármegyei bútorgyárakat is megkérdeztünk, hogy megtudjuk, milyen tényezők állhatnak az áremelkedés hátterében.

Szepesi Szabolcs, a Szabolcs Nyír-Bútor tulajdonosa lapunknak elmondta, az alapanyagok, különösen a forgácslapok ára a duplájára emelkedett, és ez még csak az alap, fehér színű változat.

– A divatosabb színű és mintázatú lapokért ennél is többet kell fizetni. A bútorok árának több mint 20 százalékos emelkedése csupán egy átlagos adat, ugyanis az egyedi, méretre készült konyhabútorok közel dupla annyiba kerülnek, mint 2021-ben – emelte ki a tulajdonos, hozzátéve: tavaly a kereslet is óriási volt ezekre a termékekre.

– Az ügyfélkörünk rendkívül vegyes, a tehetősebbektől a fiatal párokig, és sokan hitelt is képesek felvenni azért, hogy hozzájuthassanak álmaik berendezési tárgyaihoz. A forgácslap bútorok mellett tömör fából készülteket is lehet választani, ám erre már régóta nincs olyan nagy kereslet. Ezeket jóval ritkábban választják a megrendelők, hiszen sokkal többe kerül, mint forgácslapból legyártani a bútort, ráadásul a tömörfa bútorok elkészítését teljesen más kategóriába sorolnám. Gyakran olvasni mostanság, hogy a tavalyihoz képest lejjebb ment a faanyag ára, de ez ne tévesszen meg senkit. A hírekben az építőfáról van szó, az asztalosminőségű alapanyag ára viszont továbbra is rendkívül magas – hívta fel a figyelmet Szepesi Szabolcs.

Sokan megfizetik a szépet

Készüljön fából vagy éppen forgácslapból az áhított bútor, az iparág nagy teljesítményű gépeket használ, így az árak emelkedésében az elszálló rezsiárak is szerepet játszanak.

Szűcs István, a Szűcs Bútor tulajdonosa szerint ez is indokolhatja az áremelést, ám a helyzet nem ennyire egyszerű.

– Kimondottan egyedi bútorokat gyártunk, ezért nálunk másképpen jelentkeznek a folyamatok, mint azoknál a cégeknél, amik ugyanazokat a termékeket gyártják sorozatban. Minden héten más anyagból, más vasalattal dolgozunk az egyedi igényeknek megfelelően a tömör, pácolt fától a forgácslapokig, de úgy vélem, sok cég az indokoltnál nagyobb mértékben emelt az árakon. Szerencsére az igazán szép bútoroknak még mindig megvan a vevőköre, és ez a drágább fa berendezési tárgyakra is igaz – tette ­hozzá.

Illusztráció: Shutterstock