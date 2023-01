Horvátország elsejétől tagja a schengeni övezetnek, így a horvát-magyar határátkelőket is megállás és ellenőrzés nélkül vehetik igénybe az utazók - jelentette be a horvát kül- és Európa-ügyi miniszter a Letenye-Muracsány (Gorican) határátkelőn szombat éjszaka tartott ünnepségen.

Történelmi lépés

Gordan Grlic Radman - aki korábban Horvátország budapesti nagykövete is volt - beszédében magyar nyelven is történelmi lépésnek nevezte mindkét ország számára a schengeni övezethez csatlakozást. Úgy fogalmazott: országa két stratégiai célt is megvalósított ezzel a nappal, hiszen nemcsak a schengeni szabályok léptek életbe a belső határokon, de az eurózóna tagja is lett Horvátország.

A horvát-magyar határon 15 határállomáson szűnt meg az év első napjával ellenőrzés, ami a közúti árufuvarozásra is élénkítőleg hathat.

– Két komoly céges partneremnek köszönhetően rendszeresen járok Horvátországba, így alapvetően örülök ennek a változásnak. Nem is annyira a magyar-horvát, inkább a horvát-szlovén határellenőrzés eltörlésének, az eddigi tapasztalataim alapján ugyanis inkább az utóbbinál voltak nagyobb, akár 2-3 órás várakozási idők – mondta lapunknak a közúti árufuvarozással foglalkozó Görömbei András.

A nyíregyházi székhellyel rendelkező vállalkozás vezetője szerint a január elseji változás számukra legnagyobb hozadéka nem is a horvátok schengeni övezetbe lépése, hanem az euró bevezetése.

– A nemzetközi fuvarozásban nem mindegy, hány valutával kell foglalkoznod napi szinten. A kuna ezzel „kiesett”, értelemszerűen az euróval eddig is foglalkoztunk, így ebből a szempontból valamelyest könnyebb lett a dolgunk – fogalmazott Görömbei András, aki annyit elárult, Horvátországba, illetve Horvátországon keresztül a nyomdaiparnak szállítanak papíralapanyagot.

A cégvezető nem ment el szó nélkül az üzemanyagpiacot körülvevő bizonytalanság mellett sem. Elmondta, ők ugyan tavaly március óta piaci áron tankolnak, de a mostani bizonytalanság kihat a céges szerződéseikre is.

– A háborút megelőzően éves keretszerződéseink voltak, de az üzemanyag árának ingadozása miatt ezek mára gyakorlatilag tarthatatlanok, bizonyos időközönként le kell ülnünk tárgyalni, ami a korábbi kiszámíthatóságot és az előre tervezését lehetőségét gyakorlatilag ellehetetlenítette – tette hozzá Görömbei András.

Még nincs tapasztalat

A változástól mindenki a magyar-horvát és a horvát-szlovén határátkelés gyorsulását, egyszerűsödését várja reagált megkeresésünkre Bíró Koppány Ajtony. A Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára szerint a szállítmányozó és fuvarozó cégek számára a nagyobb „áttörést” inkább az horvátországi euró bevezetése jelentheti, hiszen a nemzetközi fuvarozási, szállítmányozási ügyletek többségét már most is euróban, illetve amerikai dollárban bonyolítják, attól függően, hogy kontinentális, vagy interkontinentális ügyeletekről van-e a szó.

– Magáról a forgalom növekedéséről még értelemszerűen nagy tapasztalatunk, hiszen ezen a héten szinte áll minden, a nemzetközi árukereskedelemben nincsenek mozgások. Ezzel kapcsolatban releváns információnk majd az esztendő első negyedévének végén lesznek – tette hozzá a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének főtitkára, Bíró Koppány Ajtony.

TG

Borítókép: Ünnepséget rendeztek a schengeni csatlakozás alkalmából | Fotó: MTI