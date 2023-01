Bár reggel még esett az eső, a délelőtti órákban már ragyogó napsütés várt mindazokra, akik kedden részt vettek Napkoron az országos jótékonysági vadászat rendezvényén.



Mint lapunkban is beszámoltunk róla, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége mentorálásával négy helyszínen várták december 27-én a segíteni, ugyanakkor kikapcsolódni is vágyó vadászokat. Kedd reggel gyülekeztek Nimród követői Napkoron a Kerekerdő Turisztikai Központban, a Demecserhez tartozó Borzsovatanyán a Rétközi Gazdák Vadásztársasága várta a vadászokat, míg Vásárosnaményban a Hunor '96 Vadásztársaság, a nagyari Luby-kastélynál pedig a kömörői Petőfi Vadásztársaság fogadta a vendégeket.

A Fejér megyei vadászok kezdeményezéseként indult el sok-sok évvel ezelőtt a jótékonysági vadászat, majd három évvel ezelőtt megalakult az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft., hogy független jogi személyként szervezze és koordinálja az országos mozgalmat, a minden év december 27-én megrendezendő jótékonysági vadászatokat. A kezdeményezés végül kedvező visszhangra talált, s ma már hazánk mind a 19 megyéjében megrendezik a jótékonysági vadászatot, amelynek bevételét, illetve a regisztrációs díj mellett felajánlott adományokat a megyei kórházak gyermekosztálya kapja fontos orvosi eszközök megvásárlása céljából.

Napkoron a házigazda vadásztársaság nevében Támba Miklós, a Napkori Erdőgazdák Zrt. vezérigazgatója köszöntötte a résztvevőket. Külön üdvözölte azokat a felvidéki vadászokat, akik fontosnak érezték, hogy forintjaikkal ők is hozzájáruljanak a kis betegek gyógyulásához. Már hagyománynak is mondható a határon túlról érkezett vadászok részvétele, hiszen volt köztük olyan személy, aki az eddigi mindhárom rendezvényen részt vett. A köszöntő gondolatok után Hegymegi Zoltán, a zrt. vezérigazgató-helyettes tartott tájékoztatást, illetve balesetvédelmi oktatást. Ezt követően több órás séta várt a vadászokra a napkori határban, majd a teríték elkészítése következett a Kerekerdő Turisztikai Központ udvarán.



A lángoló fáklya és kürtszó mellett adták meg a végtisztességet az elejtett vadnak a résztvevők, majd Hegymegi Zoltán értékelte és zárta be az eredményes és fegyelmezett vadászatot.

A teríték mellett elmondta gondolatait Támba Miklós is. Megköszönte mindenkinek a részvételt, hiszen valamennyien hozzájárultak a megyei kórház gyermekosztályának támogatásához. Felidézte a vadászat egy-két pillanatát is. Szemtanúi lehettek toronymagas pontos lövéseknek, de bizony arra is volt példa, hogy hogy egy-egy lövés nem talált célba.

A vadászrész, az úgynevezett kompetencia elosztása után kértük arra Támba Miklóst, értékelje a jótékonysági vadászatot.

– Azt gondolom, hogy egy szép nap van mögöttünk. A jó Isten kellemes időjárással ajándékozott meg bennünket. Most nem voltunk annyian, mint tavaly, az áremelkedés, a krízishelyzet visszafogta az embereket, de ez nemcsak arról szól, hogy vadásszunk, hanem hogy segítsünk, adományokkal támogassuk a rászorulókat. Volt, aki háromezer forintot adott, mint támogató, s nem akart a vadászaton részt venni. Vannak közöttünk ugyanis olyan vadászok is, akik nem tudják megengedni maguknak a regisztrációs díjat, de a sok kicsi sokra megy, így minden forintért hálásak a szervezők. A gesztus az, ami igazán fontos. Ez egy szép nap volt, ez egy szép hagyomány, s ezt a tradíciót ápolni szeretnénk, hogy segíthessük a kórház gyermekosztályának működését a jövő nemzedékének érdekében – tette hozzá a zrt. vezetője.

MML