Közülük is az egyik legkülönlegesebb az Esküvői szolgáltatók jótékonysági bálja, amelyet immár negyedszer rendeznek meg március 14-én a napkori Kerekerdő Turisztikai Központban. Ide tehát mindazokat várják, akik máskor másoknak muzsikálnak, illetve akik hétvégéről hétvégére szolgáltatnak. Marad persze így is egy közülük, amely feláldozta magát a kollégák érdekében, mégpedig a Bozsár Zeneker, ugyanis ők elvállalták, hogy most sem pihennek, és szívesen húzzák a talpalávalót hajnalig.