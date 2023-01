Huszonharmadik alkalommal rendezik meg az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítást a budapesti Hungexpón. A csütörtökön kezdődő rendezvényen közel százötven kiállító várja az érdeklődőket szombatig.

Az Oktatási Hivatal tájékoztatása szerint a programsorozatot a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. koordinálja. Az eseményt ebben az évben is „hibrid” formában tartják: a személyes jelenlét mellett online is látogatható lesz az Educatio, ahová Szabolcs-Szatmár-Beregből is utaznak kiállítók és érdeklődők. Többek között a Nyíregyházi Egyetem is képviselteti magát.

Az oktatási seregszemlén a pályaválasztás előtt állók és a továbbtanulás iránt érdeklődők interaktív programokon vehetnek részt, továbbá megismerkedhetnek a felsőoktatási intézmények nyújtotta lehetőségekkel.

A látogatók az intézmények hallgatóitól és munkatársaitól tájékozódhatnak a hazai egyetemek, főiskolák, szakképző iskolák képzéseiről.

