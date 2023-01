Felidézzük a beszélgetéseket Portálunk szerkesztősége a 2022-es esztendőben is készített interjúkat a vármegyénkben élő vállalkozókkal, művészekkel, valamint a hozzánk ellátogató neves személyekkel, közéleti emberekkel. A beszélgetések során sok szép és hasznos gondolat hangzott el, amiket érdemes ismét felidézni. Az interjúkból egy-egy részletet ragadtunk ki, s ha felkeltettük az érdeklődést, érdemes ismét elolvasni a beszélgetés teljes szövegét.

Több mint 40 milliárd forintos magánberuházásból épült meg az East-West Gate (EWG) intermodális terminál Fényeslitkén. A beruházásról Tálosi Jánossal, az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatójával beszélgettünk.



Amikor felmerült a fényeslitkei intermodális átrakó megépítésének ötlete, mire alapozták a projekt sikerét?

Az Ázsia felől érkező kereskedelmi forgalom megélénkülésére számítottunk. Már akkor tudtuk, hogy ebbe a régióba hamarosan több távol-keleti cég is érkezik, nekik pedig szükségük lesz a gyártáshoz alapanyagra. Egyébként is érezhető volt egy európai „készülődés”, abban az időszakban a lengyelek is egy komoly vasúti fejlesztésbe kezdtek.



Magyarországon megszokott egy-egy beruházás elején alapkőletételi ünnepséget rendezni. Az EWG terminál esetében ez miért maradt el?

Nem vagyok egy babonás ember, de a fülembe jutott, hogy itt sosem sültek el jól azok a beruházások, sőt gyakorlatilag el sem kezdődtek, melyeknél alapkőletételi ünnepséget szerveztek. Erről a környékbeli településvezetők tudnának igazán mesélni… Én nem a hangzatos ígéretekben, nagy szavakban hiszek, hanem az eredményben. Műszaki szempontból gyakorlatilag minden megvalósult, amit elterveztünk. Európában elsőként 5G-s technológiával tudjuk irányítani az osztrák Künz által legyártott darukat. A létesítmény zöldtechnológiával működik, egyébként is azt gondolom, hogy „zöld” irányba kell menni, mert ebben van a jövő.



Miként fogadta az orosz–ukrán háború kitörésének hírét?

Épp a szokásos reggeli borotválkozás közben ért a háború kitörésének híre. Február 24-e egy komoly fordulatot hozott a terminál életébe. Akkor nyolcvanszázalékos volt a készültségünk, és két lehetőség közül választhattunk. Az egyik, hogy egy időre felfüggesztjük az építkezést, a másik pedig, hogy nem állunk le, és folytatjuk a beruházást. Sok minden mérlegre került akkor. A terminálon közel kétszáz ember dolgozott, zömében helyi alvállalkozók. Végül úgy döntöttünk, hogy a megkezdett úton megyünk tovább. A háború természetesen átrendezte a helyzetet, újra kellett terveznünk sok mindent, így most egy ideig az Ukrajnából érkező gabona átrakása lesz a prioritás.



A terminál beindulása multipli­kátor hatású lehet a térségre. Az EWG-nek is érdeke, hogy erősödjön a régió?

Azt gondolom, a hosszú távú felemelkedés záloga a kiművelt emberfő, éppen ezért támogatjuk az oktatást is. Együttműködünk a záhonyi Kandó-szakiskolával, a Miskolci Egyetemmel, s ez a cél a nyíregyházival is. Hiszem, hogy az ország ezen részén is lehet karriert építeni.

TG



Borítókép: Tálosi János | Fotó: Szarka Lajos