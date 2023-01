20220129 Levele Több tucatnyian mártóztak meg a Rozmár napon Leveleken a tóban. A szervezők egy nagyobb és egy kisebb léket vágtak a vastag jégen, ahová a legbátrabbak merészkedtek. A biztosítás is profi volt, kellett is, mert az első lelkesedés nyomán, amikor szinte mindenki rálépett a jég szélére, a léknél a jég szintje arasznyit csökkent. Ezért aztán csoportokban mártóztak a "rozmárok" a többiek a parton bíztatták őket. A rendezvény karitatív célt is szolgált, egy nemrég közúti baleset miatt árván maradt kisfiú részére gyűjtöttek adományt. A Covid-árvákon is segítenek a leveleki rozmárok. Fotó: Pusztai Sándor PS Kelet-Magyarorsrzág

Fotós: Pusztai Sándor