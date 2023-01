Úgy tűnik, nincs év, amikor ne röppenne fel annak a híre, hogy bezárják a vásárosnaményi kórházat. Filep Sándor, a beregi település polgármester látja és hallja, azokat a pletykákat és fals információkat, amelyek a városban keringenek a kórházról.

– Bár nem az önkormányzat a fenntartója, nem is mi rendelkezünk vele, de úgy gondolom, a tisztánlátás érdekében nem árt néhány dolgot rendbe raknunk ezzel kapcsolatban – írta lapunkhoz is eljuttatott közleményében a városvezető.

A vásárosnaményi kórház NEM zár be! Ezt fontos már az elején tisztázni, hisz ez még csak szóba sem került. Minden eddigi járóbeteg-szakellátás megmarad, sőt, előreláthatóan további szakellátásokkal bővül az itteni egészségügyi szolgáltatások köre, kiegészítve a kúraszerű ellátások lehetőségével.

– Várhatóan a későbbiekben a belgyógyászat is ilyen formában és nem mint önálló osztály működik majd. Az orvosok, az ápolók, és minden egészségügyben dolgozó eddig is és ezután is lelkiismeretesen és fáradhatatlanul dolgozott értünk és tudom, hogy ez így lesz a jövőben is. Nagy-nagy hála, köszönet és elismerés! – fogalmazott Filep Sándor.

Hozzátette: mindannyiunknak fontos, hogy mi magunk, a szeretteink a lehető legmagasabb szintű egészségügyi ellátásban részesülhessünk. Ezen dolgozik az állam, a kórház vezetése és szerény eszközeinkkel mi magunk is.

– Ezzel az átszervezéssel átláthatóbbak lesznek az ún. betegútvonalak és mindenki ott kapja majd meg a számára szükséges ellátást, ahol azt a legmagasabb színvonalon tudják biztosítani – erősítette meg lapunknak a polgármester.

Hangsúlyozta: Vásárosnamény és a Bereg továbbra sem marad magas szintű ellátást biztosító egészségügyi intézmény nélkül, minden ezzel ellentétes híresztelés egyfajta rémhírkeltés.

– Sajnos az egészségügy is évek óta rendkívül átpolitizált és sokan nem a megoldásokban gondolkodnak, hanem a félelemkeltésben. Nem kell például megvédeni a kórházunkat, mert senki nem akarja elvinni, de még csak bezárni sem. Sajnos sokan felülnek ezeknek a rémhíreknek én arra kérek mindenkit, hogy ne tegyék! Amennyiben a rendelkezésünkre állnak további HITELES szakmai információk az átszervezéssel kapcsolatban, úgy azt azonnal tudatjuk önökkel! Felelősek vagyunk egymásért, vigyázzunk egymásra!