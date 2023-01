– Felemelő és megrendítő, hogy a történelem olyan korszakában élünk, hogy megünnepelhetjük a Himnusz keletkezésének 200. évfordulóját – így fogalmazott Tiba Zsolt, Szatmárcseke református lelkésze, aki az egyik fő szervezője a vasárnapi ünnepségnek és aki immár 18 éve részese a január 22-ei megemlékezéseknek.

Méltóságteljes ünnepség

– Valamennyi megható volt és egyedi, mert bár minden alkalommal Kölcsey Ferencet és a Himnuszt méltattuk, eltérő volt az események mélysége, hangulata, az életmű más és más színei kerültek előtérbe. A mostani sok szempontból különleges lesz, hiszen két évszázad minden alkotás szempontjából fontos mérföldkő, ráadásul az ünnepi megemlékezés kiemelt állami rendezvény is egyben, amelyet a Duna televízió élőben közvetít.

– Mindenki nagyon lelkesen készül, mert természetesen azt szeretnénk, ha a televízió előtt ülők is érzékelnék az ünnepség bensőséges, méltóságteljes hangulatát – mondta az előkészületekről Tiba Zsolt, akit arról is kérdeztünk, a mindennapjaikban hogyan van jelen Kölcsey, illetve a Himnusz.

– A temetőnket, amelyben a síremlék is található, nagyon sokan látogatják, így a nemzeti imádságunk a település életének szerves része. Körülvesz bennünket, és olyan természetes, mint a levegő. Amikor tavaly vandálok megrongáltak néhány fejfát a temetőben, az egész település egy emberként háborodott fel, hiszen mindenki a sajátjának érzi ezt a párját ritkító értéket.

Értékként kell kezelni

– A Himnusz számomra olyan, mint egy drága kincs, és azt vallom, ami Pál apostol a Timóteusnak írt második levelében megfogalmazott: „Őrizd meg a rád bízott kincset a Szentlélek erejével”.

– A költeményt értékként kell kezelni, és ügyelni arra, hogy továbbadhassuk az utánunk következő generációknak. Ezt tették azok az elődeink is, akik révén megmaradtak nagyon régi terítők, edények, s az úr asztala díszei, s melyeknek köszönhetően tudjuk, hogy már az 1700-as évek elején is élő gyülekezete volt a településnek.

– A mi dolgunk is ez: úgy bánni a Himnusszal, hogy több száz év múlva is nemzeti imádságunk legyen – tette hozzá Tiba Zsolt, aki nagy várakozással tekint a vasárnapi események elé. Abban bízik, hogy az ott érzett boldogsága nem lesz tűnékeny állapot, s hogy a későbbiekben is erőt adnak majd neki az átélt élmények.

SZA