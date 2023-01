Aki szereti a természetet, arra törekszik, hogy minél több időt eltöltsön a növények és az állatok csodálatos birodalmában. Éppen ezért nem véletlen, hogy sok olyan vadásszal találkozhatunk, akik szívesen horgásznak is, de megfordítva is igaz a tétel: sok horgász a pecabotot olykor lőfegyverre cseréli.

A horgászok-vadászok hatalmas táborába tartozik a Fényeslitkén élő Oláh Sándor. A közelmúltban már beszámolt szerkesztőségünknek az egyik vadászatáról, most arról faggattuk, hogyan vált horgásszá.



Egyéni rekordok pontyokból

– Nagyon szeretem a természetet, ezért választottam ezt a két hobbit magamnak. A vadászatot a nagybátyám szerettette meg velem, míg a horgászatot az utcánkban lakó egyik szomszéd. Ezt a szomszédot elkísértem rendszeresen a Tisza holtágaihoz, a szabolcsveresmarti víztározóhoz, s kisebb-nagyobb sikerekkel tértünk haza – elevenítette fel a kezdeteket Oláh Sándor.

– A kisvárdai Pontyos-tóhoz hetente többször is ellátogatok, ott saját hellyel rendelkezem. A téli hónapokban a hideg miatt már nem horgászom, így több idő jut a vadászatra. Az elmúlt év végén már többször voltam apróvadvadászaton: az egyik alkalommal egy fácánkakast és egy nyulat ejtettem el, a másik alkalommal három fácánom és egy mezei nyulam feküdt a terítéken.

– Az előbb említett kisvárdai Pontyos-tónál pontyot és amurt szoktam fogni. A horgászataim során a megfogott halak nagy részét visszaengedem, ritkán szoktam elvinni a zsákmányt. Kisvárdán az eddigi rekordom egy 12,25 kilogrammos tőponty volt, 2021 májusában fogtam. A legnagyobb halam Verba Tanyához kötődik, 13,80 kilogrammot nyomott a ponty a mérlegen.



Teljesen más a hangulat



– Nagyon sokat vadászom és horgászom Vári Istvánnal, akit jól ismernek a vármegyei vadásztársadalomban. Sok szép közös élményünk van, legyen szó horgászatról vagy éppen vadászatról – folytatta Oláh Sándor, aki ha teheti, horgászversenyeken is részt vesz. Nem panaszkodhat a sikereire, hiszen nem olyan régen kezdett el komolyabban versenyezni, s immár kilenc kupa büszke tulajdonosa. Több alkalommal a verseny legnagyobb haláért járó serleget vihette haza.

– Teljesen más a versenyek hangulata, mint amikor csak úgy kint vagyok a parton. Minden verseny egy nagy kihívás, és én szeretek felnőni a feladathoz, vagyis bebizonyítani tudásomat, ügyességemet. Persze ez nem könnyű feladat, nehéz eltalálni, hogy ott és akkor éppen mire kap a hal.

– Minden versenyen izgulok, hogy vajon sikerül-e felállnom a dobogóra, vajon növelem-e a kupáim számát. Nem készítek se saját etetőanyagot, se saját bojlit, Döme Gábor termékeit szoktam használni, nekem eddig beváltak. Szeretem nézni a műsorait is, tanító jelleggel mesél többek között az időjárásról, az etetőanyagokról, a csalikról, s amiket bemutat, azokat használom.

– Szívesen emlékszem vissza az egyik őszi versenyemre, amelyet a dögei Bertók-tónál rendeztek meg. Igaz, nem indult könnyen az a küzdelem, a szél miatt lehűlt a víz, nehéz volt a pontyokat horogra csalni. Annyira nem ettek a halak, hogy négyféle etetőanyagot is kipróbáltam. Igaz, fogtam 2-3 kilogrammos pontyokat, csakhogy jött a hír, hogy az egyik versenyző 8,90 kilogrammos pontyot szákolt meg.



Az idén is szeretne bizonyítani



– Új taktika kellett, s akkor használtam fel a negyedik etetőanyagot, ami aztán meghozta számomra a sikert. Olyan érzés volt, mint amikor a kártyában valaki a tizenkilencre lapot kér, s nyer. A verseny végéhez közeledtünk ugyanis, amikor sikerült megakasztanom egy 9 kilogrammos pontyot.

– Erősen küzdött, sokáig kellett fárasztanom, ám ez csak fokozta az élményt. Nagyon örültem a halnak, alig tudtam megszákolni, de végül sikerült. Csak 10 deka­gramm döntött a javamra, de ez a 10 deka kellett ahhoz, hogy az enyém lehessen most is a verseny legnagyobb hala. Ilyen sikerek után azt tervezem, hogy 2023-ban is elindulok majd számos versenyen – tette hozzá Oláh Sándor.

MML