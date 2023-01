Nem csak munkatársak, de horgásztársak is, így aztán nem véletlen, hogy a közelmúltban is együtt volt a vasmegyeri Reed Carp Lake horgásztó partján a Pecamánia Roadshow Mikulás Kupáján az ibrányi Horváth Zsolt és a kemecsei Bálint Norbert.

– Főleg bojlis tavakra járunk, valamint a Tiszára, ennél a tónál most vagyunk először – tudtuk meg Horváth Zsolttól. – A munkahelyünkön, a Bonduellle-nél sokan szeretnek horgászni, rendszeresen szervezünk háziversenyt is Verbatanyán. A múltkor a verseny legnagyobb halát, egy 17 kilogrammos pontyot én fogtam, összesítésben pedig második lettem. A háziversenyt nem számítva máskor is szoktam horgászni Verbatanyán, az ottani egyéni rekordom eddig egy 20 kilogrammos tőponty. Természetesen azok a horgászatok nem decemberben vannak, hanem májusban, júniusban, amikor sokkal jobb az időjárás. Norbert szólt, hogy lesz ez a Mikulás Kupa, amire be szeretne nevezni, s megkért, jöjjek el segíteni, megakasztás esetén szákolni, s én szívesen jöttem.

– Még soha nem vettem részt ilyen nagyszabású versenyen, ezért gondoltam arra, hogy benevezek – kapcsolódott a beszélgetésbe Bálint Norbert. - A Tiszára szeretek járni, főleg vadvízi horgász vagyok, ezért érdekelt, vajon itt a tónál decemberben ilyen körülmények között mire leszek képes. Most vagyunk először a Pecamánia rendezvényén, de reméljük, nem utoljára, eljövünk erre a kupára jövőre is, ha megrendezik.

Vajon miért vonzóbb a számukra a tiszai horgászat? - kérdeztük meg a két horgásztól.

– A folyó kiszámíthatatlansága, a halak vadsága jóval nagyobb kihívást jelent a számunkra, mint egy tó partján kapásra várakozni. Tiszateleken van egy állandó helyünk, ahol szoktunk etetni, ott már többször volt sikerélményünk. Fogtunk már többek között pontyot, nagyobb keszegeket, sőt még amurt és harcsát is. Igazi vadvíz, éppen ezért más botok kellenek, illetve ismerni kell a folyót is – mesélte Horváth Zsolt. – Ebben az évben vettem egy csónakot is, de még nem tudtuk kipróbálni, remélem, majd jövőre több idő jut rá. Minden bizonnyal más hangulata lesz a horgászatnak, s talán a csónakból több esélyünk lesz nagyobb harcsákat is fogni. Szeretnénk minden módszer kipróbálni, így tervezünk kuttyogtatást is. Tetszik ez a Reed Carp Lake horgásztó is, talán jövőre majd ide is ellátogatok Verbatanya mellett. Egyébként amíg be nem fagy az ottani tó, addig szoktam járni horgászni, még decemberben is. Érdemes még ilyenkor is menni gumikukoricával, pellettel. Volt úgy, hogy csak ketten voltunk az egész tónál. Akkor éppen esett az eső, de nagyon eredményes horgászaton vehettem részt, vagy húsz pontyot fogtam akkor. Azt a tavat már ismerem, ezt a vasmegyerit még fel kell fedeznem. Nem fáj a szívem, hogy a halakat vissza kell engedni, ha akarok halat hazavinni, arra ott van a Tisza. Mindig úgy csináljuk, hogy karácsonyra legyen hal is az ünnepi menüben. Az idén sem maradunk hal nélkül az ünnepkor, már bent van a fagyasztóban a zsákmány, főleg 70 dkg-os keszegek. Egyébként Norbert fogott már 3,5 kg-os dévérkeszeget is fenekezős készséggel.

– A pergetéssel is mostanában ismerkedtünk meg, a közelmúltban a tiszalöki erőmű alatt több balint is fogtunk –tette hozzá Bálint Norbert. –Még akarunk menni az erőműhöz most decemberben is, valamint szeretnénk télen menyhalazni is. Olyan horgászok vagyunk, hogy télen sem állunk le.

Mikor a horgászálmokról faggattam őket, még gondolkozniuk sem kellett a válaszon.

– Egy rekordhalat jó lenne fogni a Tiszából, mondjuk lehetne egy nagyon nagy harcsa. Legyen nagyobb, mint én - felelte nevetve Horváth Zsolt. Bálint Norbert is megosztotta velünk a vágyát:

– Szeretnék egyszer egy vizát fogni. A másik nagy vágyam az, hogy egyszer külföldön is horgászhassam. Ha lenne rá lehetőségem, mondjuk Kanadában, biztos, hogy nem hagynám ki.

