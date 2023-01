öbbször olvastam és hallottam rosszat és kevés jót a nyíregyházi kórházról - írta egy hölgy. - Itt a saját tapasztalatomat szeretném megosztani. December 24-28-ig kórházi ellátásban részesültem. Hiába volt szenteste éjszaka, karácsony, az orvosok, ápolók és a takarítók is végezték a munkájukat. Kedvesek, segítőkészek voltak, mindent megtettek a betegekért. Az ápolók éjszaka is voltak pelenkát cserélni, akinek szüksége volt rá. Ha étkezési idő volt, többször bejöttek megnézni, hogy el tudta-e fogyasztani a beteg az ennivalóját, aki nem, azt megetették. Az ott kapott ételekről is olvastam több negatív kritikát. Tapasztalatom, hogy az ételek mennyisége és minősége kifogástalan, elegendő. Ezúton is köszönöm a kórház valamennyi dolgozójának a lelkiismeretes, becsületes munkáját! Boldog újévet kívánok mindenkinek!

Forrás: Nyíregyen Hallottam