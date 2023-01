Még az óév végén fejeződtek be a Debrecenben épülő BMW-gyár villamosenergia-ellátásához szükséges alapinfrastruktúra-fejlesztés munkálatai – olvasható a kivitelező Forest-Vill Kft. közleményében. Kiderült, hogy a mintegy 800 milliós beruházással 8 hónap alatt végeztek. Novemberben elkészültek a tereprendezési munkálatokkal, elkezdődhetett az üzembe helyezés. A prémium német autómárka majdani gyárát integrálták az áramhálózatba a nagyfeszültségű berendezések telepítésével.

Nemrég leplezték le az i Vision Dee modellt, amely egyelőre a jövő hírnöke. ám a Debrecenben 2025-től gyártott modellgeneráció már ezt a víziót vetíti előre – erősítette meg a haon.hu.



A Las Vegasban megrendezett kiállításon (CES – Consumer Electronics Show) mutatták be a BMW autógyár legújabb modelljének prototípusát.

– A BMW i Vision DEE egy tanulmányi autó. A koncepció mindössze digitalizációs szempontból hasonlítható a két év múlva a debreceni gyártósorra kerülő autókhoz – nyilatkozta a portálnak Salgó András, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs menedzsere.

Az i Vision DEE egy futurisztikus, középkategóriás limuzin, amelyet új, végletekig leegyszerűsített formanyelv mentén álmodtak meg a tervezők. A BMW Head-Up kijelző eközben a szélvédő teljes területére kiterjed, idő előtt hozva el a jelenbe a következő járműnemzedék egyik újítását: 2025-től ez az innováció a Neue Klasse modellgeneráció tagjaiban elérhetővé válik.

A BMW Group eközben a színváltó karosszéria forradalmi technológiáját is továbbfejlesztette: az egy évvel ezelőtt, ugyancsak Las Vegasban leleplezett E Ink technológia fekete-fehér árnyalatai után idén az i Vision DEE karosszériája már akár 32 szín megelevenítésére is képes – áll a cég sajtóközleményében. Ebben az is szerepel, hogy a tanulmányi autó célja létrehozni a valaha volt legszorosabb kapcsolatot az ember és az autó között.

KM

Fotók: press.bmwgroup.com