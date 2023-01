Hagyomány már a közösségünkben, hogy karácsony táján elbúcsúzunk egymástól, hogy az év hátralévő részét családi körben tölthesse mindenki. Ilyenkor az elnök összegzi a mögöttünk lévő időszak történéseit, amely a vírushelyzet miatt nem volt teljes, ennek ellenére azért nagyon tartalmasnak bizonyult. Amikor a személyes találkozásokra nem volt lehetőségünk, akkor online tartottuk a kapcsolatot egymással. Ehhez segített az is, hogy a „Legyél te is most, generációs" programba is bekapcsolódtunk, mely keretében diákok jöttek foglalkozásainkra, s avattak be bennünket az okos telefonok, tabletek stb. kezelésébe. Nagyon örülünk, mert a program szervezőitől okos eszközöket is kaptunk, hogy még nagyobb lehetőségünk legyen az ismeretek elsajátításához. A kedves ünnepi műsor és beszámoló után sor került – a szintén hagyományosnak számító – kerek születésnaposok és házassági évfordulósok köszöntésére. Ebben az évben lett 80 éves Tóth Lajosné, 70 éves Tóth Árpádné. 60 éve mondta ki a boldogító igent Szarka László és Nagy Etelka, 50 éve pedig Tóth Árpád és Fekete Ilona. Nagyon örültünk, hogy a számunkra oly kedves rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Máté Antal polgármester úr és Román Demeterné Magdika, a NYOSZ alelnöke, a Sz.-Sz.-B. Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetségének elnöke. Ezek után jóízűen fogyasztottuk el a finom ebédet, tortát és házi sütiket. Mi más is következhetett volna, mint a felhőtlen szórakozás, tánc, melyhez a zenét Vasvári István szolgáltatta.

Tóth Árpádné elnök

Fotó: egyesület