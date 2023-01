A megyeszékhelyen több mint fél évszázados múltra tekint vissza a pilótaképzés, melynek népszerűsége azóta is töretlen. A repülés világa rengeteg fiatalt érdekel, a légitársaságok pedig tárt karokkal fogadják a fiatal pilótákat. a Nyíregyházi Repülőtéren szombaton bárki beleshetett a kulisszák mögé, hiszen a tréner Kft. változatos programokkal tarkított nyílt napot rendezett az érdeklődő diákoknak.

A fiatalok több, párhuzamosan futó programból csemegézhettek, megnézhették, hogyan zajlik az elméleti oktatás, de akár a repülőgép-szimulátort is kipróbálhatták egy rövid "repülés" erejéig. A vasmadarak szerelmeseinek és a diákok kísérőinek is bőven akadt látnivaló, mivel a különféle képzések megismerésén túl a résztvevők bejárhatták a repülőteret egy egy órás túra keretében.

Szigorú követelmények

A rendezvényen Horváth Tibor, a Tréner Kft. training managere lapunknak elmondta, a nyílt nap legfontosabb célja megmutatni az embereknek, hogyan épül fel a pilótaképzés.

– Betekintést nyerhetnek egy repülőtér mindennapjaiba, de elméleti próbaoktatáson és szimulátoros képzésen is részt vehetnek. A szimulátorban 10 percet tölthetnek el, mivel várhatóan óriási lesz az érdeklődés a program iránt, és szeretnénk, ha mindenkire sor kerülne. A képzésekről is előadást is tartunk, hogy mindenki megtudhassa, mik a bemeneti követelmények, miket kell teljesíteni. Majdnem minden képzési formában ugyanaz a folyamat, ám eltérések vannak a finanszírozási formákban és az egyes intézményi keretekben is. A repülőgépeinket is egészen közelről szemügyre vehetik a látogatók, így bízunk benne, hogy mindenki megtalálja a neki leginkább tetsző programot – hangsúlyozta Horváth Tibor.

Sokat utaztak

– A Dunántúlról utaztam ide, hogy végre megnézhessek egy repülőteret, és minél többet megtudjak a hazai pilótaképzésről – ezt már Hubanek Ádám, a nyílt nap egyik résztvevője mondta el lapunknak. A 17 éves diák jövőre áll majd a továbbtanulás kapujában, és a lehetséges hivatások között előkelő helyen szerepel nála a pilótapálya.

– Tudom, hogy nagyon szigorúak a követelmények, a nyelvtudás és az egészségügyi alkalmasság sem piskóta, de már most nagy erőkkel fejlesztem magam, hogy később megugorhassam a lécet. A programok közül mindent kipróbálok, hiszen komolyan gondolom, hogy jövőre jelentkezem, nem csupán azért jöttem, hogy szimulátorozzak egy kicsit. Azt sem bántam, hogy pont hétvégén kellett ennyire korán kelnem, a hosszú utazás minden perce megéri, nem is találhattam volna jobb és hasznosabb szombati programot – mesélte Hubanek Ádám.

– Erőteljesen műszaki beállítottságú vagyok, ezért engem nem csupán a repülés, hanem a vasmadarak működése és műszaki paraméterei is érdekelnek, amennyiben lesz rá lehetőség, nagyon sokat fogok kérdezni a bejárást vezető szakembertől – ezt már Kakas Péter árulta el lapunknak.

A 17 éves diák a szomszédos megyéből utazott Nyíregyházára, hogy minél többet megtudjon a pilótaképzésről, és a hivatásban rejlő lehetőségekről.

– A műszaki szemlélet a családunkban apáról fiúra száll, már nagypapámnak is üzemanyag folyt az ereiben, ő a honvédségnél volt harckocsiszerelő. Engem is érdekel minden, aminek motorja, kereke van, de ennél azért többet szeretnék. Tudom, hogy a nyelvtudás nagyon fontos, és ezen a téren őszintén szólva még vannak hiányosságaim, de van még egy évem fejleszteni magam - tette hozzá Kakas Péter.

