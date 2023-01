– Tudjuk, hogy Kölcsey úgy halt meg 1838-ban, hogy nem tudta, műve egyszer nemzeti imádság lesz. A magyar kultúra napján felidéztük a Himnusz történetét – tudatta lapunkkal Szász József. A település polgármestere kifejtette: az Erkel Ferenc által megzenésített verset 1844. július 2-án mutatták be a Nemzeti Színházban, s a következő években a Szózat, a Rákóczi-induló és más hazafias zeneművek mellett csak egyike volt az ünnepségek lelkesítő darabjainak, 1848-tól azonban már a Himnusz is rendszeresen felcsendült a forradalmi rendezvényeken. Ennek ellenére csak a vers születése után nyolcvan évvel vetődött fel először az országgyűlésben, hogy Kölcsey megzenésített költeménye Magyarország hivatalos nemzeti himnusza is lehetne. A debreceni egyetem felavatásakor, 1918. október 23-án csendült fel utoljára hazánkban a Gotterhalte, a Habsburg császári himnusz, ezután kizárólag Erkel művét játszották – anélkül, hogy erről bármilyen jogszabály rendelkezett volna.

A vámosatyai önkormányzat a község emlékparkjában a Himnusz költőjének tiszteletére állított kopjafáját a hagyományokhoz híven az idén is megkoszorúzta.

KM

Fotók: az önkormányzat archívuma