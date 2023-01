Egymástól néhány száz méterre négy templom fogja körbe a nyíregyházi Kossuth teret. A belváros szívében négy keresztény felekezet (római katolikus, görögkatolikus, református, evangélikus) templomtornyai csúcsosodnak, s mind a négy templom régi, műemléki formáját megőrizve szépülhetett meg az elmúlt években.

Az evangélikusok nagytemploma kívül-belül új festést kapott, a Szent Miklós görögkatolikus székesegyház átfogó rekonstrukción esik át, jelenleg a belső terek festésénél tartanak a nem szimplán felújítási, hanem egyházművészeti szempontból is kiemelkedő restaurálási munkák.

Ajándékba épült

Folytatva a sort, az idén több százmillió forintból újítják fel a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházat, a város ikonikus épületének megtisztítják a falait, és renoválják a tetőszerkezetét.

Az építészetben mély nyomokat hagyó, a román stílus jegyeit magán viselő Magyarok Nagyasszonya római katolikus templom 1993 óta a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye társszékesegyháza, kettős tornyával, arányaival, tiszta stílusával a hazai egyházi építészet kimagasló alkotása. Monumentális műemlék, mellyel Samassa József egri érsek ajándékozta meg az akkori Szabolcs megye székvárosát, s szentelte fel a templomot 1904. augusztus 20-án. A déli torony falában kialakított fülkében látható Samassa érsek mellszobra, melyet a hívek az iránta érzett hálájuk és tiszteletük kifejezéséül helyzetek el 2002-ben. Jelentősebb felújítást 1984-ben végeztek az épületen, a belső falakat újrafestették úgy, hogy az eredeti ornamentikán és a színeken nem változtattak semmit, a stílusjegyeit teljes eredetiségében megtartották, s megőrzik ezután is.

– A tornyok sisakjait az 1990-es években cserélték, ezekhez az idei rekonstrukció során nem kell hozzányúlni, mert jó állapotban vannak, mindössze átvizsgálják a kivitelezést végző szakembereknek – mondta el a plébániát vezető Csordás Gábor atya. Hozzátette, a tetőhéjazatot, a műemlék palát, illetve az alatta lévő deszkákat kicserélik, a bádogosmunkákra azért van szükség, mert egy minimális mennyiségű csapadékbeszivárgás is tönkreteheti a belső díszítőfestést, s ezt mindenképp meg szeretnék előzni.

Harmincas évfordulók

– A templom jellegzetes vonását, egyediségét a külseje adja, különleges dísztégla burkolata. Egy kívülről lefestett épületen rögtön szemet szúr, ha a fal felső rétege megkopik, ezzel szemben a téglák elnyelik a rárakódott pormennyiséget, elrejtik a kisebb repedéseket, s noha a tégla masszív anyag, úgy szokták mondani: „lassan fáradó” anyag, mégis bizonyos időközönként szükségessé válik a tisztítása, kikezdi az idő vasfoga. Tovább szépítve az épület külsejét, rézcsatorna fogja majd körbe, mely elegánsan belesimul az építészeti elemekben gazdag műemlék arculatába.

A tervek szerint az év végéig eltartanak a felsorolt munkák, s a hibák feltárása után látni fogjuk azt is, mennyi dísztéglát kell pótolni a több mint 43 méter magas épületfalban – avatott be a részletekbe a plébános, aki elmondta, mozgalmas év lesz az idei a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye életében, a 2023-as esztendőt átfonja az ünneplés és az emlékezés. Harmincéves a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye, 30 éve szentelték püspökké Bosák Nándor nyugalmazott püspököt, a római katolikus oktatási intézmények többsége szintén három évtizeddel ezelőtt került vissza egyházi fenntartásba, s nem utolsósorban 30 éve indult el a ma is fontos társadalmi szerepet betöltő, aktívan működő karitászszervezetük munkája. Mindennek tükrében a templomfelújítás amellett, hogy időszerű, évfordulós ajándékként is felfogható.

