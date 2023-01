A nyelvészek egy közössége – tavaly a Petőfi Kulturális Ügynökség Kazinczy Műhelyének közreműködésével – 2010 óta kiválasztja, megszavaztatja és közzéteszi az év szavait. Tavaly – talán nem meglepő módon – az ársapka lett az év szava.

Hamar népszerű lett

– Az ország alig keveredett ki a Covid okozta nehézségekből, máris a nyakunkon van a háborúból kigyűrűző újabb válság, amely a szomszédunkban nemcsak iszonyú károkozással, hanem sok tízezer ember halálával is járt és jár. Magyarország, sőt egész Európa szembenéz a menekültválsággal, a megugrott inflációval, az elbizonytalanodással, amikor nem lehet tudni, mi következik. Az öreg kontinens országainak nagyon különböző kormányzatai eltérő vagy sok esetben mégis egybecsengő módszerekkel igyekeznek félig-meddig úrrá lenni a helyzeten. A tág eszköztár egyik eleme az ársapka lett, azaz a maximált hatósági ár. Ez az új szókép jellemzi talán a legtalálóbban a 2022-es évet, mert benne van a háború és az infláció is mint ok – fejtette ki dr. Balogh F. András, az ELTE Bölcsészettudományi Karának docense, hozzátéve: Magyarországon az üzemanyagok esetében nagy népszerűségre tett szert az ársapka, ezért erre a termékre saját változat keletkezett, az „olajsapka”.

A szavazás keretében azonban nem csupán az év szavára, hanem az év antiszavára is lehetett voksolni, a „címet” tavaly a hangemberkedés kapta.

Fotelból mondják a tutit

– Ez a tevékenység a kommenthuszárokra, a megmondóemberekre és a fotelforradalmárokra jellemző, számukra csak fekete-fehér, igen-nem létezik, átmenet és árnyalat nem. A billentyűzet-Toldik mindig mindenre tudják a választ, és a cselekedet helyett mindig megmondják, hogy kinek mit kellene tennie… Fogjuk meg, és vigyétek, majd én megmondom, hogyan! Óriási a cselekvés és a szavak közti különbség – mondta el a kifejezésről dr. Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem Nyelvészeti Intézeti Tanszékének igazgatója. Hangsúlyozta: a lájkmesterek vátesznek és lángoszlopnak képzelik magukat, miközben „osztják az észt”.

– A hangemberkedés kiemelkedő színtere az internetes fórum, ahol nem kell a szemébe nézni annak, akihez szólunk. Elegendő a verbális kielégülés, a valódi küzdelemhez már nincs bátorság. Mindezt természetesen lehet szóban is végezni, a fodrásznál vagy a kocsmapultot támasztva, a lényeg, hogy lehet rágni a gumicsontot. A hangemberek azok, akiknek mindenről van határozott véleményük, kérésre vagy anélkül megmondják a nagy igazságokat és bölcsességeket, többnyire tét és illetékesség nélkül. Széchenyi szájhazafiknak nevezte őket – példázta a nyelvész.

Az év szavainak sorából tavaly sem maradhatott el az esztendő ifjúsági szava, azaz a flexel, továbbá az év költői szava, amelynek tavaly az árny­vonat kifejezést választották. Előbbiről dr. Pölcz Ádám nyelvész, az ELTE adjunktusa azt írta, nem szokatlan a nyelvben, ha egy márkanévből ige válik: ilyen volt a fénymásológépeket (is) gyártó Xerox nevéből a xeroxol (fénymásol), a Facebook nevéből a facebookozik (használja, pörgeti a Facebookot). – A flexel igénk jelentése az ifjúsági nyelvben gyökeresen eltér a köznyelvitől: valaki kérkedik, felvág valamivel, „menőzik”.

Az év költői szavát egy korszakjellemző, élményszerű versből választották a szakemberek: 2022-ben Acsai Roland Hexameterek a kamaszkorról című, klasszikus versformában született alkotásából vették az árnyvonat szót mint költői találmányt, egyedi szóalkotást. Acsai Roland Radnóti-, Zelk Zoltán- és Bárka-díjas író, költő, műfordító, drámaíró, 2022-ben az ötven­éves Somogy folyóirat pályázatán különdíjat kapott.

KM



Borítókép: A tankolási kedvet is fokozta az év legnépszerűbb kifejezése, az ársapka | Illusztráció: Pusztai Sándor