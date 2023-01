– Balla György, a stratégiai egyeztetésekért felelős miniszteri biztos októberben kínált egyeztetési lehetőséget olyan 10 ezer fő feletti települések önkormányzataival, amilyen a miénk is. Aki információhoz szeretett volna jutni, annak nyílt lehetősége rá Budapesten – mondta elöljáróban Máté Antal. – A támogatás összegét több tényező figyelembevételével állapították meg: vizsgálták a rezsiköltség növekedésének mértékét az adott településen, a saját bevételt, amivel az energiaigényt finanszírozni tudjuk. Megnézték az önkormányzatokra háruló feladatok összetételét, a működtetett intézményeket, és lényeges volt, hogy a település milyen intézkedéseket hozott a megtakarítások érdekében – tette hozzá Nyírbátor polgármestere. A városban az októbertől októberig tartó időszak rezsijének többletköltsége az önkormányzat költségvetését hozzávetőlegesen egymilliárd forinttal terheli meg.

– Ez részben kötelező, részben nem kötelező feladatokat fed le. Nem kötelező működtetnünk ilyen helyzetben kulturális központot, fürdőt, alkotóházat, civilházat, roma közösségi házat, ezeket sajnos be is kellett zárnunk. Így az éves költségek fele nagyjából megtakarítható úgy, hogy beruházásokkal költségcsökkentő megoldásokat alkalmaztunk, és megszorításokat vezettünk be.

– Az állam persze nem vállalhatja magára az összes támogatásra jogosult település teljes megtakarítását, hozzánk például 157 millió forint érkezik, és a megspórolt, ám a költségvetésünkből hiányzó közel félmilliárd fennmaradó részét magunknak kell kigazdálkodnunk. Önmagában nem lenne lehetetlen a hiányzó 340 milliót is megtakarítani, ha közben nem sújtana infláció és bérnövekedés, amikre szintén forrásokat kell találnunk. Természetesen örülünk a 157 millió forintos dotációnak, egy ekkora összeg már messziről is jól látszik, komoly segítség a városnak. Akkor fog viszont kiderülni, hogy milyen előnyöket teremt a 2023-as évre, amikor már át tudtuk tekinteni, hogy az állami büdzséből az egyéb működési sorokon mennyi érkezett, illetve a teljes kép akkor állhat majd össze, amikor a saját költségvetésünket is elfogadtuk – összegzett Nyírbátor első embere.

Mátészalka közel 143 millió forint támogatást kapott. Dr. Hanusi Péter polgármestertől megtudtuk: elsődleges feladatuk volt, hogy olyan megoldásokat találjanak, melyek jelentős energiamegtakarítást eredményeznek. Már szeptemberben olyan intézkedésekről tárgyaltak az intézményvezetőkkel, amelyek nemcsak szemléletbeli változást hoznak, de az energiafelhasználást is csökkentik legalább 25 százalékkal.

Sikerült spórolni

A városi uszoda áttért geotermális fűtési rendszerre, a sportcsarnok bezárt, illetve a kulturális programokat a Képes Kávéházba „vitték át”. A városházán december 15-étől január 8-áig igazgatási szünetet rendeltek el, valamint a fűtési szezonban péntekenként távmunkában dolgoznak a köztisztviselők.

– Minezzel a városlakók érdekeit tartottuk szem előtt úgy, hogy a szolgáltatások színvonala ne sérüljön. Megnyugtató, hogy a város működését, az önkormányzat által nyújtott szolgáltatásokat a megszokott színvonalon tudjuk biztosítani. Tavaly év végéig a távhőnél már egy 40 százalékos energiafelhasználás-csökkenést, a földgáznál mintegy 30százalékos megtakarítást értünk el, villamos­energia esetében pedig az intézményi működési körben szintén elértük a várt 25 százalékos csökkentést. A most kapott támogatás a mi intézkedéseinkkel együtt jóval kiegyensúlyozottabb működést biztosít 2023-ra, mint azt korábban vártuk. A támogatás fényében megnézzük a lehetőségeinket, és eszerint fogjuk a korábbi döntéseket felülvizsgálni – hangsúlyozta dr. Hanusi Péter polgármester.

Megemelték a kommunális adót

Tiszavasvári több mint 134 millió forintot kap a támogatási csomagból. A település polgármestere, Szőke Zoltán kiemelte, a segítség épp jókor jön. Üdvözölte, hogy a bajba jutott települések – köztük Tiszavasvári is – konstruktív párbeszédet folytathattak a támogatást nyújtó Miniszterelnökséggel.

– Tavaly sorra olyan intézkedéseket hoztunk, amelyekkel az önkormányzati fenntartásban működő intézmények energiaköltségein spórolni tudtunk, de a költségvetésünkben így is óriási hiány keletkezett a nem várt energiaár-robbanás miatt. A büdzsé stabilizálása érdekében a helyi adókon is emeltünk, és a lakosságot érintő kommunális adót vezettünk be. Az infláció emelkedése, az élelmiszerár- növekedése és a rezsiválság miatt azonban további kiigazításra szorul a költségvetésünk.

– A mostani támogatást 2023 végéig használhatjuk fel többek között gyermekétkeztetésre, idősellátásra, az óvoda és bölcsőde fenntartásának költségeire. Ez az összeg levegőhöz juttatja az önkormányzatot az év első felében, s ez most nagyon fontos – mutatott rá Szőke Zoltán, Tiszavasvári polgármestere.

A közvilágításon soha nem spórolnának

Az elmúlt hónapokban átlagosan duplájára emelkedtek az energiaköltségek Újfehértón, így a legjobbkor érkezett a segítség. A kisváros közel 178,3 millió forint rezsitámogatásban részesült. Dr. Hosszú József polgármester lapunk érdeklődésére elmondta: az összeget természetesen arra fordítják, amire kapták, tehát a megnövekedett energiaköltségek fedezésére.

– A takarékosság jegyében tavaszig bezártuk a Zajti Ferenc Kulturális Intézményt, a polgármesteri hivatalban is csak jövő hét hétfőn, január 9-én kezdődik a munka. Emellett ebben az évben saját erőből és pályázati forrásból több intézményünkre is napelemet telepítünk. Ezek a fejlesztések az elmúlt évtizedben – lehetőség híján – elmaradtak.

– Amikor azon gondolkodtunk, hogyan spórolhatnánk a rezsin, több lehetőség is megfordult a fejünkben, egyvalami azonban szóba sem került: a közvilágítás kikapcsolása. Bár vannak olyan települések, ahol éjszaka nem égnek az utcai lámpák, mi ezt az újfehértóiak biztonsága érdekében nem szerettük volna meglépni – magyarázta a városvezető.

