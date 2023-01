Bizonyára még sokáig foglalkoztatja majd a közvéleményt a tavaly szeptemberben Gyürén történt szörnyű eset, amikor egy 11 evés kislány úgy döntött, hogy a Záhony felől érkező vonat elé veti magát.

Öngyilkossági szándéka szerencsére sikertelen volt, ám akár nagyobb baj is történhetett volna a végzetes elhatározásból, hiszen a kislányt mentőhelikopterrel, súlyos sérülésekkel – a lába és a koponyája is roncsolódott – vitték kórházba.

Maradtak kérdések

Az ügy azóta akár le is zárulhatott volna, hiszen a gyermek szerencsésen felépült, a karácsonyt, sőt a téli szünetet már ismét a nagyszüleivel töltötte, és ahogy azt legutóbb a Bors újságírója is tapasztalta, jókedvvel, látszólag felszabadultan nyilatkozott a sajtónak.

Mi magunk is megelégedhetnénk ennyivel, viszont azért is fontosnak éreztük, hogy elővegyük a témát, mert annak idején lapunknak a tanintézmény azt nyilatkozta: belső vizsgálatot indítanak az ügyben, amely során természetesen azt is szeretnék tisztázni, valósak-e bántalmazásról szóló hírek, a zaklatások, amelyek állítólag az iskolában érték a lányt. Iványi Tamást, a gyürei tanintézmény fenntartóját, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség helyi képviselőjét ismét meghallgatva úgy éreztük, nem tisztázó válaszokat kaptunk a felmerülő kérdésekre, sokkal inkább további kérdésekkel szaporodtak a meglévők.

– Már az első pillanattól úgy álltunk hozzá ehhez a esethez, hogy derüljön ki bármi, mi a kellő súlyán fogjuk az ügyet kezelni. Röviden mégis azt kell mondjam, semmiféle konkrétumra nem bukkantunk, ami kiváltója lehetett volna Vanda tettének. Nyilvánvalóan a rendőrségi nyomozás eredményeire nincs rálátásunk, de a rendőrség sem jelzett nekünk semmi olyat mindmáig, ami megkönnyítette volna a belső vizsgálatunkat. Semmiféle olyan adatra nem derült fény, ami megindokolta volna a gyerek tettét – nyomatékosította Iványi Tamás.

Más megvilágításban

– Ezzel együtt igyekeztünk olyan programokat elindítani, ami garancia lehet arra, hogy ilyesmi még egyszer elő ne fordulhasson az iskolában. A nevelési tanácsadó gyermekpszichológust biztosított, és egy olyan több alkalomból álló mentálhigiénés foglalkozást indítottunk el az érintett osztállyal, ami elejét veheti az osztályon belüli feltételezett feszültségeknek, de legfőképpen segít feldolgozni a történteket. Ugyanakkor ez sem erősítette meg, hogy a gyermeket valóban itt az iskolában érték különféle atrocitások, ami megmagyarázná, miért tette, amit tett. Amit pedig ezen túlmenően tudunk, annak egy jelentős része pletykaszinten terjedt az iskolában és a településen, viszont a meg nem erősített információk egészen más megvilágításba helyezik az ügyet.

– Ez a kislány nyilvánvalóan nincs könnyű helyzetben családon belül sem, hiszen az anyjuk a testvéreivel együtt Kisvárdára költözött, őt pedig ott hagyták egyedül a nagyszülőknél. Meghökkenve olvastam amikor a nagypapa azt nyilatkozta, hogy számos esetben elment az iskolába a gyerekért. Engem úgy tájékoztattak, hogy csupán elvétve történt ilyen, a kislány olyankor se volt hajlandó vele menni, megesett, hogy inkább átment az utca másik oldalára. A környezetük szerint soha nem volt annyira jelen a nagyapa a kislány életében, ahogy azt a baleset után megpróbálta feltüntetni.

– Miután a sajtó mindenfélét összeírt, a nagyapa bejött az iskolába, és behozott egy nyilatkozatot, mely szerint semmi olyasmit nem mondott, amit leírtak. Később az egészet visszavonta. Furcsa volt az is, hogy időként érthetetlen utalásokat tett az kiadásaira a baleset kapcsán. Persze nekem sem eszközeim, se lehetőségem nincs arra, hogy ezeket a körülményeket vizsgáljam, minden részletnek utána menjek, nem is az én dolgom. Viszont az a gyanúm, hogy családon belül is lehetnek problémák, amelyek megnehezítik a gyerek mindennapjait.

– Ha lenne bármiféle konkrétum, természetesen minden erőnkkel tisztázni igyekeznénk a részleteket, de ilyen nem volt és azóta sincs – ismételte meg Iványi Tamás, amikor azzal szembesítettük, hogy Vanda a Bors videójában egyértelműen kimondta: mivel a harag nem csitult benne, egyelőre semmit se tudna mondani a zaklatóinak, ha véletlenül összefutnának.

Per a gyermekelhelyezésről

– A videót ugyan nem láttam, de nem értem, miért nem neveztek meg névvel egy vagy több elkövetőt, már ha voltak ilyenek? Enélkül érdemben nem lehet továbblépni. Mindemellett bizonyos bulvárlapok tényként tálaltak olyasmiket, amit nem tudtak bizonyítani. Holott az tény, hogy az öngyilkossági kísérlet nem iskolából jövet történt, hanem családi körből indult, mondhatnánk azt is, a vasárnapi ebéd mellől. Arról is hallani, hogy régóta megy a harc az anya és a nagyszülők között, a gyermekelhelyezési vita már pereskedésig fajult. Ám hogy mi ezzel újabban az anya konkrét célja, azt nem nekünk kell kiderítenünk – zárta a beszélgetést Iványi Tamás.

Maradt persze még egy fontos adalék: miközben a Bors úgy tudja, hogy a nagyszülők, néhány hete átíratták a kislányt egy kisvárdai iskolába, valójában a gyerek jogilag még mindig a gyürei tanintézmény tanulója, és – bizonyára az év eleji rá váró vizsgálatok okán is – egyelőre nem jár sehová iskolába.