Az ingatlanárak az egekben vannak szerte a világon, és nincs ez másképp hazánkban sem. Ha egy fiatal önállóan, vagy akár párjával közösen új otthonra vágyik, azt jelentős összegű hitel nélkül szinte biztosan nem kaphatja meg. Ám ki akarná az önálló életét egy több évtizedre gúzsba kötő adóssággal kezdeni? Ahogy más és más a kultúra az egyes országokban, úgy erre a problémára is eltérő megoldásokat keresnek az emberek. Egy brit építészeti magazinban például bemutatták egy fiatal pár történetét, akik munkájuk miatt mindenképpen Londonban akartak élni, ám az ottani ingatlanárak miatt esélytelennek tűnt, hogy saját otthon vásároljanak, az építkezés pedig még annál is többe került volna. Végül úgy oldották meg a problémát, hogy a kikötőben vásároltak helyet maguknak, vettek egy olcsó, öreg hajót, és azon alakították ki kicsiny lakásukat. Az ilyen szélsőséges megoldások helyett álmodták meg a mérnökök a különféle moduláris vagy mobilházakat, amelyek olcsón felépíthetők. Ám ahogy egy-egy mobiltelefon vagy autó között is óriási különbségek vannak, úgy a moduláris házakat sem szabad egy kategóriába sorolni.

Terjednek a mobilházak

A magyarok kedvenc üdülőhelyén, Horvátországban például rengeteget látni ilyen építményeket, ám hazánk éghajlati tulajdonságai miatt ezek itthon használhatatlanok lennének. A moduláris házak népszerűsége egyre nagyobb, ezért egyre több cég kínál hasonló épületeket olcsón, gyanúsan gyors gyártási idővel. Ezekkel nem árt vigyázni, már csak azért sem, mert a legtöbbször azt hangsúlyozzák a hirdetéseikben, hogy a mobilházak építési engedély nélkül is felhúzhatók. Természetesen ez nem igaz, építési engedély vagy egyszerű bejelentés minden mobil lakóházhoz szükséges hasonlóan a hagyományos tégla, vagy könnyűszerkezetes otthonokhoz.

Hamarosan elkészül azonban egy olyan mobilház, ami nemcsak jól működik hazánkban is, de energetikai szempontból messze lekörözi az átlagos téglaházakat. A projekten egy nyíregyházi asztalos, Sándor Balázs és egy építészmérnök házaspár dolgozik, és bár a pontos tervek szabadalmi okokból még titkosak, hamarosan a megyei publikum is megtekintheti az épületet.

Hamarosan testet ölt

Sándor Balázs, a Sandorwood tulajdonosa lapunknak elmondta, a mobilházak már régóta érdeklik, aztán tavaly egy faház építésekor dolgozott együtt az építész házaspárral, aztán közös munka alatt született meg a saját projekt ötlete.

– A tervek megszülettek, és a koncepciónk lényege egy olyan modulokból álló épület, amiből egy kényelmes méretű családi ház is kialakítható. Egy egység 18 négyzetméteres, és három oldalról is sorolható, az elemek tökéletesen illeszkednek egymáshoz. Az összekapcsolás attól függ, hogy milyen formát szeretne a tulajdonos. Mára ezt is továbbfejlesztettük, így terasz- és wellnessmodul is készíthető hozzá – egy olyan komplexum alakítható ki vállalható összegből, ami nemcsak teljes értékű, hanem kvázi luxus minőséget kínál – mutatta be a születendő mobilházat Sándor Balázs.

– Az alap egységben van vizesblokk, tehát a konyha, a WC, tusoló és egy nappali rész, a másodikban pedig a lakószobák. A legkisebb, kétmodulos ház akkora, mint egy városi garzon, és nem is kerül többe, ráadásul ebben benne van a terasz és az összeszerelés díja is. Komoly talajmunkákra nincs szükség az építéshez, egy erős fém szerkezetre épül a ház. Modern konstrukció, a kor minden igényét kielégíti, és olyan hatékony, hogy egy kis plusz ráfordítással a passzívház minősítést is megkaphatja – tette hozzá.

Az üzemeltetési költség, a rezsi a jelenlegi energiaárak mellett az ingatlanpiacon is egy döntő tényező, és sajnos megyénkben még mindig sok az energiapazarló, szigeteletlen, vagy éppen rosszul szigetelt lakóház.

– A passzívház minősítéshez szükséges berendezések nem férnek bele a kedvező árba, ám ezek nélkül is rendkívül takarékos az épület. A falban lévő szigetelés 10 centiméteres, ami ekkora mérethez több mint elég, ám ez kiegészül egy grafitos homlokzati szigeteléssel.

