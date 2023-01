Szilveszterkor 48 alkalommal tűz miatt, 89 esetben pedig műszaki mentést igénylő balesethez hívták a tűzoltókat. Tűzijátékok miatt 37 tűz keletkezett az éjjel – olvasható a Katasztrófavédelem közleményében. A legtöbb esetben kigyulladt tuják, kukák és égő tűzijáték-maradványokhoz riasztották a tűzoltókat, de előfordult olyan is, hogy autó vagy épület gyulladt ki pirotechnikai termékek miatt.

Országosan mintegy 15–20 százalékkal emelkedik szilveszter éjjelén a riasztások száma: ezúttal 3608 esetet láttak el a mentők, ebből 704-et a fővárosban – közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője vasárnap az MTI-vel. Győrfi Pál közleményében azt írta, a közlekedési balesetek, verekedések, tűzesetek, rosszullétek mellett 188 embert szállítottak kórházba túlzott alkoholfogyasztás miatt, közülük 35-en kiskorúak voltak. A mentőket országszerte 19-szer riasztották pirotechnikai eszközzel kapcsolatos kéz-, arc- és szemsérülésekhez.

Példás kollegalitás

Az új évet megyénkben is sokan köszöntötték munkával: Kovács Attila, a Nyíregyházi Rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka is kollégáival koccintott, amikor éjfélt ütött az óra.

Lapunknak elmondta, ez volt a második alkalom, hogy szolgálatirányítóként szilveszterkor dolgoznia kellett, de pár éve járőrként is a munkával töltötte az év utolsó napját.

– Közel két évtizede vagyok a rendőrség kötelékében. Az elmúlt évek tapasztalatai nagyon eltérőek, és bár sokan buliznak ilyenkor, az emberek szilveszterkor sokkal toleránsabbak, és kevesebbszer telefonálnak nekünk a zajongás miatt, mint egy átlagos péntek vagy szombat éjszaka. Most is többnyire emiatt hívtak minket: csendháborítás és petárdázás miatt csörgött a telefonunk, de igazán komoly eset most nem volt, mondhatni, nyugodtan köszöntött ránk az új év – tájékoztatott a szolgálatparancsnok, akitől azt is megtudtunk, nem mindig búcsúznak ilyen visszafogottan az óévtől az emberek.

– Több mint egy évtizede járőrként csak mi hét vagy nyolc embert állítottunk elő, az egy igazán kemény évzáró volt, reggel hat helyett 11 órakor értem haza. Manapság már nem jellemző az ilyesmi. Néhány üveg alkoholmentes pezsgővel érkeztem az év utolsó munkanapjára, ám éjfélkor nem koccinthattunk, mert a kollégák éppen intézkedtek.

– Éjfél után 10 perccel viszont pótoltuk mindezt, aztán folytattuk a munkát. Nálunk az a szokás, hogy a családosok otthon vannak karácsonykor, a többiek, főként fiatalok pedig dolgoznak, szilveszterkor pedig mi vagyunk szolgálatban, s ők kedvükre bulizhatnak. Persze ezt nem mindig sikerül így megoldani, de példás a kollegialitás, és mindig erre törekszünk – mesélte Kovács Attila.

Koccintottak a kollégák

– A családosok nálunk is otthon ünneplik a karácsonyt, amennyiben ez megoldható. A szilveszter hasonlóan telik, mint egy átlagos nap, végezzük a feladatainkat, szerelési és sportfoglalkozásokat tartunk – ezt már Bajusz István tűzoltó őrnagy, szolgálatparancsnok árulta el lapunknak.

Kiemelte: az óév búcsúztatása a tűzoltóknál sem maradhatott el, ráadásul a tavalyi utolsó szolgálat viszonylag nyugodtan telt.

– Kéken volt egy kéménytűz, a lerakódott korom izzott. Ott a demecseri és nyíregyházi kollégák szüntették meg az izzást. Éjfél előtt jött a jelzés Újfehértóról, ahol egy autóalkatrészeket tároló raktárban keletkezett tűz. Ez sem volt hatalmas tűzeset, az újfehértói kollégákkal közösen elhárítottuk a veszélyt. Személyi sérülés sem történt, és annak dacára nyugodt volt az utolsó munkanap, hogy ilyenkor sokan használnak pirotechnikai eszközt. Az elmúlt több mint két évtizedes pályafutásom alatt sem emlékszem olyan szilveszterre, amikor óriási gondok lettek volna – mesélte Bajusz István.

Elvétve tértek be hozzájuk

A munkahelyén virradt az újév hajnala Hanga József benzinkutasra is, aki kollégájával koccintott szilveszterkor.

– Ez már a sokadik szilveszter, amit a családom nélkül kellett töltenem, de megszokták, hogy a munkám az ünnepek alatt is elszólíthat. Az év utolsó órái általában csendesen telnek, kevesen ülnek autóba ilyenkor, csak elvétve jönnek hozzánk tankolni. Az utolsó munkanapot 2022-ben a polcok rendezgetésével, némi takarítással töltöttük, majd a kellő pillanatban előkerült az alkoholmentes pezsgő is. Nem vagyok a fogadalmak embere, az elmúlt évek is viszontagságosan teltek, de bizakodóan nézek szembe 2023 kihívásaival – tette hozzá Hanga József.

MI

Borítókép: December 31-én reggeltől az új év első reggeléig voltak szolgálatban | Fotó: Gazdag Mihály