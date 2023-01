Egyre több emlékjel tesz tanúbizonyságot arról, hogy a zsidó lakosság Demecser társadalmi, gazdasági és kulturális életében kiemelkedő szerepet töltött be az 1770-es évektől egészen 1944-ig. Tavaly áprilisban a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából az egykori zsidó elemi népiskola épületén emléktáblát helyeztek el, valamint egy kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők Cinkos, aki néma címmel. A zsidó elemi népiskola épülete 1890-ben lett készen, s 1944-ig tanultak ott a hitközség fiataljai. Később használták állami iskolaként, óvodaként, GAMESZ-telepként a napjainkban önkormányzati tulajdonban lévő épületet.

Fénykép a zsinagógáról

A múltat kutató munkának fontos állomása egy – a közelmúltban előkerült – archív fotó, ami újabb lendületet adhat a Demecser helytörténetének megismeréséhez.

– A napokban egy kincset érő fénykép került elő az egykori demecseri zsinagógáról. Már lemondtunk arról mi, a fiatalabb nemzedék tagjai, hogy láthassuk, hogyan nézett is ki egykoron – tájékoztatta lapunkat Vitális Zsombor, a Demecser Öröksége Egyesület elnöke. – Az 1942-ben készült fénykép Reményi József főhadnagy, a híres doni fotós örökségéből maradt ránk, amelyet a Fortepan nevű szabad felhasználású közösségi archívumra töltöttek fel. Nagy örömünkre a hosszú évek kutatómunkája most végre eredményre vezetett, hiszen hiteles fényképünk van immár a város zsinagógájáról. Az idősebb lakók még tisztán emlékeznek a település egykori ikonikus épületére. Sajnos, a demecseri zsinagóga is sanyarú sorsra jutott, így azt az 1950-es évek elején lebontották. Az elhurcolt közel 400 fős zsidó közösségből ugyanis mindösszesen csak ötvenen tértek vissza, akik röviddel az érkezés után elhagyták a települést, s a hitgyülekezet nélkül maradt magányos zsinagógát a település akkori vezetői elbontatták – elevenítette fel az épület szomorú pusztulását Vitális Zsombor.

Emlékek az utókornak

– Fontos célunk, hogy a város örökségeit feltérképezzük és a megmentésükre törekejdünk. Az elmúlt esztendőben alakult egyesületünk október 1-jén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Honismereti Egyesülettel összefogva megrendezte az I. Demecseri Helytörténeti Konferenciát is a helyi művelődési házban, ahol több előadást is hallhattak az érdeklődők a településről és lakóiról. Szó volt többek között Demecser 1848/49-es honvédeiről, a település gyárairól, az Elek család tagjairól, a térségi szerepet betöltő gimnázium történetéről. Ezt a helytörténeti konferenciát minden évben szeretnénk megtartani. A további terveink között szerepel az is, hogy a holokauszt 80. évfordulója alkalmából legyen egy emlékmű a városban, amely a mártírhalált halt demecseri zsidóknak állít majd örök mementót, illetve szeretnénk a város több pontján botlatóköveket is elhelyezni – tette hozzá befejezésül Vitális Zsombor.

MML

Borítókép: A demecseri orthodox izraelita hitközség zsinagógája 1942-ben | Archív fotó: Reményi József