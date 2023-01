Az óév búcsúztatása egy örömteli pillanat, összegyűlik a család, a barátok, mindenki sikereket és boldogságot kíván a másiknak. Közben előkerül a pezsgő, ám szilveszterkor nemcsak a buborékos ital dugója pukkan, hanem rengeteg tűzijáték is. Bár a villanó fények szórakoztatják az ünneplő tömeget, a kutyáknak sokkos, félelemmel tarkított nap szilveszter éjjele. Másnap egymást érik a posztok a közösségi médiában: egyesek kedvencüket keresik, míg mások éppen a megtalált állat gazdáját igyekeznek elérni. Megyei menhelyeket kérdeztünk arról, mennyire szaporodtak meg a hozzájuk érkező bejelentések, és mit tegyenek a gazdik, hogy legközelebb megelőzzék a háziállatok eltűnését.

Van előrelépés

Novák-Hajtó Éva, a nyíregyházi Állatbarát Alapítvány telephelyvezetője lapunknak elmondta, meglepően kevés bejelentés érkezett hozzájuk eddig, de az évek tapasztalatai azt mutatják, jó pár nap eltelhet szilveszter után, mire komolyabbra fordul a gazdikeresés, és az állatok is több napig kóborolhatnak sokkos állapotban.

– A kevesebb bejelentés amiatt is lehet, hogy a lakosság egyre tudatosabban használja a közösségi médiát, így sok kutya az összefogásnak köszönhetően hamar visszakerül a gazdájához. Előrelépés az is, hogy egyre több benzinkúton van chipolvasó. A kutyákat sokan oda viszik, és az adatok ismeretében sokkal könnyebb őket visszajuttatni a gazdájukhoz – tudatta a telephelyvezető.

Azt is elárulta, sajnos még mindig sok kutya tűnik el, ezek napokig bujkálhatnak, ami nagyon megnehezíti a keresést, ráadásul hiába a tiltás, még szilveszter után két nappal is lehetett hallani a petárdák zaját.

Nem szabad megkötni

– Néhány óvintézkedéssel megelőzhető lenne, hogy eltűnjön a kedvencünk. Megdöbbentő, hogy olyan négylábúak is eltűnnek, amik csak a lakásba valók. Sokan érthető okokból nem akarják a kutyát a lakásba beengedni, ám mindenképp érdemes őket egy biztonságos helyre bezárni, ahol az állat nem tehet kárt magában. Ezzel meggátoljuk a szökést vagy az esetleges baleseteket, hiszen most is tudunk olyan dalmatáról, ami ijedtében a kerítésre akadt fel és elpusztult. Nagyon fontos, hogy semmiképp ne kössük meg a kedvencünket, mert előfordulhat, hogy a láncot eltépve akad fel valahová, vagy pedig megfojtja magát – hívta fel a figyelmet Novák-Hajtó Éva, aki szerint a kutyapanziók is kiváló megoldást nyújtanak az elutazó gazdiknak.

– A nyugtató hatású, természetes hatóanyagú készítmények is segíthetnek, ám nem javasoljuk olyan szerek használatát, melyek leszedálják az állatot. Ezek csak a mozgásukban korlátozzák a kutyákat, de a bódító szerek ellenére ugyanúgy érzékelik a rémisztő ingereket. Érdemes állatorvossal konzultálni, hiszen nagyon sok hatásos és természetes készítmény kapható – tanácsolta.

– Tavaly valamivel kevesebb állat volt az utcán, mint az előző években, ami azt mutatja, hogy az állattartók valamivel jobban ügyelnek a kedvenceikre – ezt már Dér Enikő, a kisvárdai Ugat-lak Alapítvány telephelyvezetője árulta el lapunknak.

Kiemelte: a javulástól függetlenül még mindig sok bejelentés érkezett hozzájuk az elkóborolt kutyák miatt.

Sok a sérült állat

– Az állatoknak igazi sokk a tűzijáték és a petárda hangja, a következő napokban még sok felbukkanó házi kedvencre számítunk. A megtalált kutyák mellett a gazdák is felkeresnek minket, hogy eltűnt a kedvencük, ám még mindig nagyon megnehezíti a dolgunkat a sok chip nélküli négylábú. Ennek hiányában nem tudjuk, hová kellene visszajuttatnunk a kutyust. A félelem miatt az állatok sokszor sérülten kerülnek hozzánk, mivel menekülés közben elütheti őket egy autó, és ez a macskákra is ugyanúgy jellemző. Ebben az időszakban, vagy akár a városi ünnepségek idejére azt javasoljuk, hogy a gazdák zárják be a kutyáikat. Nincs az a kerítés, amit át ne ugrana egy kutya, ha igazán megrémül. A nyugtató hatású készítményeket mi is alkalmazzuk, ezek az állatpatikákban könnyedén beszerezhetők. Azonban az erős hang mellett a fények is megijesztik az állatokat, ezért olyan helyre kell őket vinni, ahol ezeket sem látják – hangsúlyozta Dér Enikő.

