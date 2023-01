Az előadó Polyák András ezredes, aki hosszú éveken át volt a 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka, ma pedig a honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnoksága Területvédelmi Igazgatóságát vezeti. Az előadáson elhangzott, a jelenlegi tartalékos rendszert 2010-ben élesztették újra, de a gyökerei egészen az 1848–49-es szabadságharc Nemzetőrségéhez nyúlnak vissza. A Nemzetőrség ugyanis szintén területi elven szerveződött, tagjai egy adott vármegyében teljesítettek szolgálatot, és nem vitték őket máshova – hasonlóan az aktuális rendszerhez.

Számos előnnyel jár

– A korábbi tartalékos szolgálati formát 1999-ig felszámolták, s később a sorkatonaság is megszűnt. Hamar rájöttek a vezetők, hogy szükség van a hazai haderő támogatására, de az újabb tartalékos rendszerre 2010-ig kellett várni. Az azóta eltelt időben viszont ugrásszerű a fejlődés, a jelenkor tartalékos katonájának 25 napot kell szolgálnia egy évben, melyet akár hétvégente, szabadidejében is teljesíthet. Azonban amikor behívták a katonát, ugyanolyan szabályok vonatkoznak rá, mint a hivatásos társaikra. A kiképzés ideje alatt a tartalékosok is ugyanazokat az eszközöket kapják, mint a hivatásosok, nincs különbség – hangsúlyozta az ezredes, aki a tartalékos katonák járandóságairól és egyéb lehetőségeiről is beszélt.

– Az illetményük mellett elhelyezést, ruházatot, felszerelést, étkezést és utazási támogatást is kapnak a jelentkezők, akik akár külföldi missziókban is részt vehetnek, méghozzá kiemelt bérezésért. Ez fél év alatt közel 4 millió forint is lehet, ami ugyan csábító, de hosszú ideig kell távol lenni a családtól. Ez a szolgálati forma a felsőoktatásba felvételizőknek plusz pontokat is ad. A tartalékos szolgálat alap esetben hat hónapra szól, ám ha a jelentkező úgy kívánja, ennél több is lehet. A hat plusz hat hónap után akár szerződéses szolgálatra is válthatnak a tartalékosok – tette hozzá Polyák András.

Újabb területvédelmi ezredek

A tartalékos rendszer rohamléptékű fejlődését igazolja az is, hogy az idén január elsejétől a korábbi kettő mellé további öt területvédelmi ezredet alapítottak.

– Míg korábban az egyik ezred a Dunántúlért, a másik az ország keleti területeiért felelt, addig ma három vármegye tartozik egy ezredhez. A tartalékosok feladatai nagyon sokrétűek: támogatjuk a polgári szektort, korábban őriztük a határokat, sőt a szolgálat utolsó néhány hónapjában szinte az összes határokon szolgáló katona tartalékos volt. Emellett nagy hangsúlyt fektetünk a hagyományőrzésre is. A katonáink az elmúlt években rengeteg lakosságvédelmi feladatot láttak el, gondoljunk csak a pandémia időszakára, amikor a kórházakban is szinte csak tartalékos katonával találkozhattak az emberek. Büszkén mondhatom, hogy a nemzetközi gyakorlatokon is hatalmas sikerrel veszünk részt. Van olyan, amit hazánkban rendeznek, de megfordultunk már az Egyesült Államokban, Koszovóban és Szerbiában is – részletezte a sikereket az ezredes, akitől megtudtuk: a munka nem áll meg, a honvédség célja, hogy még több és még jobban képzett tartalékos katona szolgálja hazánkat.

