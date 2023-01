Az elmúlt évek hagyományaihoz igazodva a Nyíregyházi Egyetem az idén is részt vesz kiállítóként az Educatio 2023 oktatási kiállításon, amely csütörtökön kezdődött és szombatig tart.A kiállítást a Kulturális és Innovációs Minisztérium, az Oktatási Hivatal és a HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. rendezi. Az eseményt „hibrid” formában tartják: személyesen a Hungexpón, valamint online is látogatható.

Fotós: Béres Tamás

A rendezvényen az érdeklődők felvilágosítást kaphatnak az egyetem révén meghirdetett képzésekről, a továbbtanulási lehetőségekről, az elérhető hallgatói ösztöndíjakról, a külföldi tanulmányutakról, a duális és kooperatív képzési formákról. Az egyetem hallgatói életébe is betekintést nyerhetnek, hiszen a standon nem csak az oktatók, az egyetem szakemberei, hanem a hallgatók képviselői is jelen vannak. Pénteken is készségesen segítettek minden érdeklődőnek. Ugyanakkor Nyíregyháza nevezetességeit is népszerűsítik a nagy érdeklődéssel kísért, ingyenesen látogatható kiállításon.

A Nyíregyházi Egyetem 2023-ban meghirdetett képzéseiről, a felvételi eljárás tudnivalóiról az egyetem honlapján a www.nye.hu oldalon, illetve a felvi.hu oldalon is tájékozódhatnak az érdeklődők.

KM