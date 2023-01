A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán a jövőbe néznek a háború árnyékában. Ezt igazolja az is, hogy az intézmény ünnepélyes körülmények között vette fel a napokban a Filológia Tanszék alapító tanszékvezetője, néhai Kótyuk István nyelvész, tanár, kutató nevét.

A felújított campus átriumában beszédet mondott dr. Orosz Ildikó, a főiskola elnöke, prof. dr. Csernicskó István rektor, dr. habil. Beregszászi Anikó, a Filológia Tanszék vezetője és Kótyuk Vera, Kótyuk István özvegye. Ezen kívül átadták Kótyuk István hagyaték könyvtárát, valamint egy emlékkonferenciát is rendeztek, amelyen fény derült Kótyuk István sokoldalúságára. Nem pusztán nyelvész, lexikográfus, nyelvjáráskutató és tankönyvíró volt, hanem a magyar néprajzi munkássága is kiemelkedő, sőt, műfordítóként is tevékenykedett. Ahogy az egyik előadó kiemelte: az utolsó reneszánsz emberek egyikeként tartható számon. Az ünnepségen a Nyíregyházi Egyetemet dr. habil. Minya Károly, a Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet igazgatója képviselte.

Borítókép: Dr. Csernicskó István rektor, dr. Orosz Ildikó, dr. Beregszászi Anikó és dr. habil. Minya Károly | Fotó: egyetem