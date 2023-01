A magyar kultúra sokszínűségéből kaptak keresztmetszetet mindazok, akik részt vettek a Nyíregyházi Cantemus Kórus soron következő bérletes hangversenyén szombat este a Kodály Zoltán Általános Iskola dísztermében. A magyar kultúra napja alkalmából megrendezett koncerten versek, zongoraművek és kórusművek hangoztak el főleg a XX. és a XXI. századból. A hangverseny lendületességét és ünnepélyes hangulatát már az első műsorszám megadta, ugyanis összkari előadásban és a Debreceni Rézfúvós Együttes közreműködésében Tóth Péter Cantate Domino című szerzeménye csendült fel.

Ünnepi köszöntőt dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár mondott, aki beszédét Kodály Zoltán 1957-ben mondott beszédére építette: ,,Nincs megalkuvás művészetben és magyarságban!” Kiemelte, hogy több évtized elteltével is elemi erővel hatnak ezek a kifejezések, valamint még mindig időszerűek ezek a szavak. A jövőnk érdekében nem lehet megalkudni, ha jó szívvel magyarok akarunk lenni.

A politikus szólt arról is, hogy kezdeményezésére az Országgyűlés tavaly december 7-én úgy döntött, hogy a Himnusz befejezésének 200. évfordulójának tiszteletére január 22-e, a magyar kultúra napja hivatalos állami emléknap legyen. Az Országgyűlés ennek jegyében támogatja és szorgalmazza, hogy az intézmények méltó módon emlékezzenek meg a kultúra napjáról, hiszen a programokkal megjelenítik hazánk gazdag kulturális életét és a magyar kultúra megtartó erejét, valamint előmozdítják a kulturális hagyományok megőrzését.

– A Cantemus kóruscsalád magas művészeti minőséget jelenít meg a magyar kulturális életben. Egy több évtizede tartó csoda, amelynek hamarosan ünnepeljük megalakításának ötvenedik évfordulóját. Köszönet Szabó Dénes karnagynak, a segítőinek és a közönségnek, mert nem ismernek megalkuvást – fogalmazott az államtitkár, majd idézett egy részletet az Alaptörvényből: ,,Büszkék vagyunk arra, hogy Szent István királyunk ezer évvel ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és hazánkat a keresztény Európa részévé tette. Büszkék vagyunk az országunk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő őseinkre. Büszkék vagyunk a magyar emberek nagyszerű szellemi alkotásaira. Büszkék vagyunk arra, hogy népünk évszázadokon át harcokban védte Európát, s tehetségével, szorgalmával gyarapította közös értékeit. Elismerjük a kereszténység nemzetmegtartó szerepét. Becsüljük országunk különböző vallási hagyományait...”.

– Fontos megőriznünk a keresztény Európa és az 1000 esztendős Magyarország alapértékeit, s ezeket tovább kell adnunk utódainknak. Ingatag mostanában a világ, de az ezeréves keresztény értékeknek nincs alternatívája, de van ellensége.,,Magyarnak lenni büszke gyönyörűség” – mondja a költő, s ma még igazabbak ezek a szavak. Különösen annak fényében, hogy 2023-ban Veszprém viselheti az Európa Kulturális Fővárosa címet – mondta az ünnepség szónoka, s befejezésül Kölcsey Ferenc szavait idézte: ,,Négy szócskát üzenek, vésd jól kebeledbe, s fiadnak / Hagyd örökűl ha kihúnysz: a haza minden előtt.”

Az ünnepi gondolatok után Szarvas József Kossuth-díjas színművész előadásában az érdeklődők meghallgathatták Kölcsey Ferenc Himnusz című költeményét, majd a közönség bevonásával összkari előadásban csendült fel a magyarok nemzeti imája.

A zongorakíséretet dr. Hoppál Péter vállalta el, a kultúráért felelős államtitkár ugyanis a végzettségét tekintve zenei szakember is.



Tavaly a Cantemus Nemzetközi Kórusverseny egyik jótékonysági rendezvényén 500 ezer forint gyűlt össze, amit a szervezők a nyíregyházi tehetséges diákok támogatására ajánlottak fel. Tíz fiatal között osztották szét ezt a bevételt, a támogatást dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere adta át a diákoknak az ünnepi hangversenyen. (A tíz fiatal neve a cikkünk végén olvasható.)

Az ünnepi koncerten fellépett a Cantemus Gyermekkar, a Pro Musica Leánykar, a Cantemus Vegyeskar, vezényelt Márkus István, Tóth Donát, Szabó Soma Liszt-díjas és Szabó Dénes Kossuth-díjas karnagy. A hangversenyt egy ősbemutató is színesítette, Tóth Péter Carpe Diem című szerzeményét a Pro Musica Leánykar mutatta be. A művet még tavaly, Szabó Dénes 75. születésnapjára írta a zeneszerző, aki személyesen is részt vett művének első nyilvános bemutatóján. A közönség gyönyörködhetett még Bogányi Gergely Kossuth-díjas zongoraművész játékában is.