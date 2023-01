Vízkeresztkor a legtöbb helyen megválnak a családok a lecsupaszított karácsonyfáiktól, ám aki élelmes, még ezt követően is hasznát veheti a levitézlett vágott zöldnek. Évek óta visszatérő esemény a nyíregyházi önkormányzat, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és a városüzemeltető cég, a NYÍRVV Nonprofit Kft. szervezésében a Karácsonyfáért ajándék elnevezésű városi akció. Ezzel arra ösztönzik a lakosságot, hogy oda kerüljenek a kidobott fenyők, ahová januárban már valók, és ahol megfelelően feldolgozzák őket. A hulladékudvarok Vízkereszt után január 21-éig várják a játékban résztvevőket, ami azért is remek lehetőség, mert nincs korlátozva, hogy ki, mennyi fát vihet be. Ha valaki több sorsjeggyel szeretne részt venni a sorsoláson, a mások által könnyelműen kezelt, utcára kidobott fákat is összeszedheti.

Szombaton a kéthetes akció utáni sorsolást is megtartották a Kerék utcai Újrahasználati és Tájékoztató Központnál, ahol már jó néhányan izgatottan várták a végeredményt.

– Úgy gondolom, Nyíregyháza lakossága ismét jó példát mutatott környezettudatosságból, sokat téve ezzel a város tisztaságáért, élhetőbbé tételéért – mondta el a sorsolás előtt a NyírVV Kft. ügyvezetője, Petró Árpád.

– Köszönet is érte, hogy ezeket a karácsonyfákat nem a közterekre raktuk ki és nem bíztuk az időjárás viszontagságaira, hanem szervezetten beszállítottuk a hulladékudvarokba. Igyekszünk ezt az odafigyelést most is megköszönni egyéb módon is, illetve valamivel honorálni, legalábbis azok örömére, akiknek a szerencséje is ezt kívánja. Összesen 119 fa került ily módon hozzánk, és élőből, azaz konténeresből vagy földlabdásból ugyancsak behoztak 17-et. Külön öröm, hogy az élőfák aránya évről évre növekszik a vágottakhoz képest. Ezeket a NyírVV Kft. munkatársai a gondjaikba veszik, a környezethez adoptálják, és kiültetik közterületre, egészen pontosabban a Bujtosi Szabadidőpark fenyőligetesébe. Cégünk a legtöbb fenyőt behozókat az idén tízezer forintos vásárlási utalvánnyal jutalmazza környezettudatosságukért, szorgalmukért – tudtuk meg.

Volt olyan év, amikor 400-500 fát is beadtak, akkora volt az érdeklődés. Minden évben van egyéni csúcs is, az idén 11 fát hozott be egy szorgalmas városi polgár. A megjelentek közül a legfiatalabbat kérték meg arra, hogy a gondosan lezárt, lebélyegzett dobozókból kihúzza annak a hat nyertesnek a nevét, akiknek így mindenképpen szerencsésen indult az évük.

Az idén Simonyi Mihály volt a legszerencsésebb, mert a nevét elsőre olvasták fel a céduláról, méghozzá a saját fia húzta elő a dobozból, sőt még egyszer kijött a neve egy másik szelvényen is. Akiket azonnal nem sikerült beazonosítani a nyereményszelvénye alapján, azoknak a személyazonosságát a gondosan vezetett nyilvántartás szerint, egyéb adatokat összevetve értesítik ki.

Az abszolút kétszeres nyertes elmondta lapunknak, hogy az idén a lakóhelye környezetében összesen 8 fát szedett össze és adott le.

– Amióta ez az akció tart, minden évben részt veszek a játékban, nem is igazán a díj miatt, hanem a kisfiamat, Leventét igyekszem a környezettudatosság felé terelgetni, és igényességre nevelni – hallhattuk. Levente csak megerősítette, mennyire örül, hogy részese lehet ennek a remek akciónak, néhány éve el is kíséri édesapját a sorsolásokra. Az utalvány sokfelé, sok számos hasznos holmi – így például könyv vagy fürdőbelépő – vásárlásához felhasználható. És ami még lényeges: a kisfiú tavaly is szerencsés kézzel húzott, boldog nyertessé téve édesapját, amit egy étteremben ünnepeltek meg nagy szeretetben.

MJ