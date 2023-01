A Tréner Kft. szervezésében nyílt napot tartanak a repülőtéren, ahol a nyíregyházi pilótaképzésbe leshetnek be az érdeklődő diákok. Január 28-án, szombaton 9 órakor kezdődik a program, mely során szimulációs gépet is ki lehet próbálni. Aki szerencsés, sétarepülést is nyerhet.



KM