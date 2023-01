Időjárási helyzet Európában:





Lényeges változás nem történt kontinensünk időjárásában.

Nyugat felől sorra érkeznek a ciklonok és hozzájuk tartozó frontok.

A Skandináv-félsziget felett található légörvény frontrendszere jelenleg Németország és Lengyelország felett jár, ezeken a területen borult az idő kisebb eső, zápor is előfordul.

A következő atlanti ciklon melegfrontja pedig már meg is közelítette a Brit-szigetek térségét.

Európa délnyugati, déli felén anticiklonális hatások érvényesülnek, így alapvetően nyugodt az idő.

A Kárpát-medence időjárását szombat estig előbb egy érintő meleg-, majd egy hidegfront alakítja, de szombaton már jórészt az említett magasnyomás lesz a meghatározó.



Várható időjárás szombat éjfélig:





A változó mennyiségű fátyolfelhőzet mellett az esti órákra északon, északkeleten állhatnak össze a felhők, ott éjszaka szórványosan eső, zápor is kialakulhat. Másutt ugyan kevesebb lesz a felhő, de nagy területen párássá válik a levegő és köd, illetve rétegfelhőzet képződik.

Szombaton az utóbb említett jelenségek helyenként tartósan is megmaradhatnak, majd délután kissé áthelyeződhetnek, másutt a párásság megszűnését követően gyengén felhős, napos idő valószínű. Naplemente után ismét egyre nagyobb területet hódít meg a köd, illetve az alacsonyszintű felhőzet.

Pénteken az északi, északkeleti szél veszít erejéből majd délire, délnyugatira fordul, szombaton már nagyrészt mérsékelt marad a légmozgás.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +4 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 5 és 12 fok között várható. Nagy különbségek lehetnek a tartósan rétegfelhős és a napos területek között.

- MTI -