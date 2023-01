A kiállítás ezt a folyamatot, illetve a projekt fő eredményét mutatja be, a Deal With It! Ifjúsági Nyilatkozatot.

Az európai fiatalok döntéshozásba való bevonásáról

A Deal With It! projekt az európai fiatalság azon szeletével (jórészt középiskolások) foglalkozik, amely a döntéshozást nem alakítja, hiszen még nem szavazóképes, ugyanakkor már erős bennük a tenni akarás, és meg tudnak fogalmazni politikai döntéshozási szempontokat. A fiatalok bevonása és aktivizálása az EU Erasmus+ programjának is az egyik sarkalatos pontja. A fiatalokkal való közös munkát és a fiatalok döntéshozásba való bevonását a 2019-27 European Union Youth Strategy is célként jelöli meg.

Forrás: alapítvány

A Deal With It! projektről

A 11 hónapig tartó projekt során 4 ország fiataljai találkoztak több ízben, Bécsben és Brnoban, ahol együtt vitatták meg az őket foglalkoztató fenntarthatósági témákat, végül pedig megfogalmazták az Ifjúsági Nyilatkozatot, amit meghívott döntéshozóknak mutattak be. A Deal With It! keretében emellett megrendezésre került egy élőkönyvtár alkalom, illetve egy konferencia is. A projekt során folyamatosan kísérték és támogatták a fiatalokat a politika, a tudomány és az aktivizmus területén dolgozó, meghívott szakemberek is. A velük folytatott párbeszéd során gyűlt össze az a tudás, amellyel aztán tovább dolgoztak a Deal With It! Ifjúsági Nyilatkozat megírásához. “Megértjük, hogy a fenntartható átalakulásnak társadalmi, környezeti és gazdasági szinten is meg kell történnie” — áll a Nyilatkozatban, amely aztán a következő ötöt jelöli meg kulcsterületként a résztvevők szerinti fenntartható jövő formálása szempontjából:

- fenntarthatóság a társadalmi igazságosság révén

- fenntarthatóság a mobilitásban

- fenntarthatóság a gazdaságban

- fenntarthatóság az oktatásban

- a politikai döntéshozatal átalakítása.

Magyar oldalról a Deal With It! projektet a budapesti Artemisszió Alapítvány színeiben Szántó Diana és Klausz Péter koordinálta. Ugyan a projekt hatása nehezen számosítható, Péter úgy gondolja, “a változás olyan aprónak tűnő lépésekkel kezdődik, mint az igények megfogalmazása”.

A nemzetközi projekt egyik legjelentősebb eredménye, hogy 4 ország középiskolásait hozta egy fedél alá, hogy együtt megfogalmazhassák a Deal With It! Ifjúsági Nyilatkozatot. “Inspiráló volt látni, milyen hamar megtalálták a közös hangot a fiatalok, mennyi ötletet osztottak meg egymással a fenntarthatóságról a legkülönfélébb témákban. Fontos, hogy ezek az ötletek eljussanak felsőbb, döntéshozói szintekre, és ugyanolyan jelentős, hogy ez az együttműködés motiváljon másokat beszélgetések kezdeményezésére, amikből tettek születhetnek az élhető jövőért” — mondja Péter.

A résztvevő fiatalok pedig amellett, hogy egymástól tanulhattak, inspirálódhattak és véleményeket cserélhettek, többet tanulhattak a jövő kihívásairól és a felelős állampolgári magatartásról, valamint a részvételi demokráciáról is. Az egyik magyar résztvevő diák, Juhász Juli, a budapesti ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium tanulója így nyilatkozott élményeiről: “Ami nagyon tetszett a Deal with it!-ben, hogy sok új emberrel találkoztunk, akikkel megoszthattuk a gondolatainkat. Rengeteget tanultunk arról, hogyan érjünk el politikusokat, hogyan mutassuk be a víziónkat, és hogyan vonjunk be másokat az ügyünkért. Örülök az új ismerettségeknek, és remélem, hogy ennek lesz folytatása!”

Az Deal With It! online kiállításról: Mi foglalkoztatja az új generációt?

Decemberben megnyílt, és már megtekinthető az az online kiállítása, a https://dealwithitproject.org/, amely 4 ország fiataljainak üzenetével hívja fel a figyelmet a jelen kihívásaira, és a közös tennivalókra egy igazságosabb, fenntarthatóbb jövő reményében.

A kiállítás a résztvevők és a közösen megélt folyamat bemutatása mellett összegzi a diákok által tanult és megfogalmazott tények és követelések egy jelentős halmazát. A honlap a laikusok, a projektben nem részt vevő látogatók számára is érdekes lehet, hiszen a létrehozók rengeteg infografikával és leírással gazdagították az anyagot, amelyből pontosan megérthető, mely területeken érzik a fiatalok a legégetőbbnek a problémákat, és miért.

A honlapról letölthető továbbá a Deal With It! Ifjúsági Nyilatkozat, amelyet a 4 ország fiataljai közösen raktak össze, és amelyet EU-s döntéshozókhoz is eljuttattak. Ahogy írják, a nyilatkozat “nem csak egyénileg és generációs szinten érzett” aggodalmuk kifejezésére született, hanem azért is, hogy azzal tevékenyen részt vállaljanak jelenünk számos krízisének megoldásához.

Az Artemisszió Alapítványról

Az Artemisszió Alapítvány 1998 óta működő nonprofit, közhasznú szervezet. Az Alapítvány fiatal kulturális antropológusok kezdeményezéseként jött létre, akik tudásukat a társadalmi és egyéni fejlődés és a nyitott gondolkodás alakításának szolgálatába szerették volna állítani. Az Alapítvány az interkulturális kommunikáció és a művészetterápia elméleti és gyakorlati alkalmazásának kutatása, terjesztése és felhasználása révén törekszik megvalósítani céljait. Azért van szükség a munkájukra, mert a globalizálódó világban a békés egymás mellett éléshez a kulturális sokféleség megértése szükséges kompetenciává vált. A bevándorló, menekült hátterű emberekből és magyarokból álló MIRA az Artemisszió interkulturális közössége.