Kétszáztizennégy éve, 1809. január 4-én született Louis Braille Párizsban. Ő a vakok által használt írás, a róla elnevezett Braille-írás létrehozója: a kidomborított pontokból álló jeleket az ujjbegyekkel tapogatja le használója. Döbbenetes tény: mindössze 12 éves korában fejlesztette ki a rendszerét Braille, és bár a munkahelye a párizsi Vakok Intézete volt, a tisztelet ellenére életében, iskolájában nem tanították találmányát. Braille emléke előtt tiszteleg az Első Nyíregyházi Lions Club is. A Lions Clubs International egy olyan önkéntes alapon szerveződő közösség, amelynek világszerte közel 1,5 millió tagja van. Magyarországon és további 205 országban elsősorban a látás megőrzése, a látássérültek segítése a cél, és sok egyéb jószolgálati tevékenységük mellett a kárpátaljai magyarok megsegítésére is fókuszálnak.

– Amikor tavaly február 24-én kitört az orosz–ukrán háború, az Első Nyíregyházi Lions Club elhatározta: a lehetőségeihez mérten segít a konfliktus menekültjein. A terep nem volt ismeretlen, hiszen a határközelség miatt előzőleg a klubunk évek óta támogatta a kárpátaljai rászorulókat – közölte dr. Chrabák László, az Első Nyíregyházi Lions Club elnöke. – Eleinte heti rendszerességgel zömmel tartós élelmiszereket juttattunk át a határon a Kárpátaljai Református Egyház közreműködésével. Legutóbb svéd támogatásból (Anders Rendik svéd D-101 alkormányzó tevékeny közreműködésével) az Ukrajna Help segélyprogramban indítottunk útnak szállítmányt.

Cidor Mihály és Bordás Béla fogadta a svéd adományt

Forrás: Lions

Az Első Nyíregyházi Lions Club kutyakonzerv-adománnyal segített a helyi vakvezető ebeken. Decemberben részt vettek a látássérültek évzáróján, és anyagi támogatásban részesítették a szervezetet.

– Ősszel tisztító- és fertőtlenítőszert adományoztunk a Tóth András Szeretetotthon dolgozóinak, majd a kistelekiszőlői szociális otthon kertjét tettük rendbe. Ugyanott karácsony közeledtével A zenés, verses ünnepi műsort adtak a Jókai Mór Református Általános Iskola és Óvoda 3. b-s tanulói, klubunk ajándékcsomagokkal kedveskedtek a gondozottaknak és a gondozóknak is.

Karácsonyi ünnepségen a Tóth András Szeretetotthonban

Forrás: Lipták Lajos archívuma

Emellett a Bárczi-iskolának, a Ridensnek és a Családok Átmeneti Otthonának is jutott a Lions-jóságból. A Ringató klubunk tagjai a Jósa András Oktatókórházban adták át a szükséges textilpelenkákat. Továbbra is támogatunk anyagilag Covid-árvákat. Mindezt a virtuális bálunk több mint 2 millió forintos bevételéből tehettük meg. Országos szinten is példaértékűnek számít az online támogatói estünk. Szeretnénk 2023-ban is folytatni a jószolgálati tevékenységünket. Ehhez azonban adományokra van szükség, ezért hamarosan egy újabb karitatív program (retro bál) szervezését kezdjük meg – zárta gondolatait dr. Chrabák László, az Első Nyíregyházi Lions Club elnöke.

Ringatók a Jósa András Oktatókórházban

Forrás: Jeles Emőke archívuma

LTL