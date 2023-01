Komoly, filmművészethez kötődő brand épül a fény városában és Hollywood bölcsőjében, vagyis Mátészalkán, köszönhetően azoknak az eredményeknek, amelyek az elmúlt évben születtek a filmesek és a helyi önkormányzat együttműködésével. Három olyan szervezet, és azoknak jeles képviselője kötött egymással keretszerződést – a Magyar Hollywood Tanács Egyesület részéről Bokor Balázs elnök, Horváthné dr. Fekszi Márta, az Origo Film Group Zrt. vezérigazgatója és a mátészalkai polgármester, dr. Hanusi Péter – a még szorosabb együttműködés érdekében. Az említett triász már eddig is sokat tett a filmért és a városért.

– Komoly előzménye van mindennek, elég csak végignézni azon a listán, hogy mi mindent csináltunk együtt eddig. Bokor Balázsnak köszönhető, hogy létrehozhattuk a Tony Curtis Emlékházat, Magyarországra juttattuk a híres művész özvegye által felajánlott relikviákat. Aztán jöttek az egyéb közös feladatok: emléktábla-avatás, koszorúzás, filmfesztivál. A gyümölcsöző kapcsolat az Origo filmstúdió vezérigazgatójával tovább bővült 2021-ben, és egy kiváló, személyes, baráti kapcsolat is kialakult a felek között. Mindez azért nagyon fontos, mert így kreatívabban tudunk együtt gondolkodni a jövőről, ráadásul most akár 10-15 év együttműködésének az alapjait is lerakjuk – fogalmazta meg elöljáróban házigazdaként dr. Hanusi Péter polgármester.