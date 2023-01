1973. január 28., vasárnap

Sorsdöntő jelentőségű föld alatti építkezés Nyíregyházán

Az esztendő első és leglátványosabb munkája kezdődött meg Nyíregyházán, a Holló utca elején. A Kelet-magyarországi Mélyépítő Vállalat vonult itt fel nagy erőkkel, hogy megkezdje egy 24 milliós építés kivitelezését. A MÉLYÉPTERV készítette el Nyíregyháza újabb föld alatti építkezésének terveit. Ezek azt szolgálják, hogy a legkorszerűbb fűtés, a távhő, minél több helyre, minél gazdaságosabban jusson el.

A tervek szerint október 15-éig a megyeszékhelyen újabb két kilométeres hálózat készül el. Ez a TITÁSZ hőerőműtől indul, végigmegy a Bethlen utcán, egészen a Síp utca sarkáig, itt ágazik ketté. Az egyik csőrendszer a Szabadság tér felé kígyózik majd, hogy eljusson a Zrínyi Ilona utcáig, az új áruházig, vagyis a belvárosba. A másik ág a Síp utcán fut és eljut a Rákóczi utcára.

Az új távhővezeték megépítése sorsdöntő jelentőségű Nyíregyházán: ez táplálja majd a Jósavárost is a következő fűtési szezontól. Egyidejűleg nagyfokú biztonságot is kínál, hiszen egy-egy hiba esetén átkapcsolások is lehetségessé válnak, a kiesések minimálisra csökkenthetők.