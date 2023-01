Az eddiginél is intenzívebb toborzást folytat a Magyar Honvédség. A következő időszakban több ezer embernek kínálnak kiszámítható, változatos életpályát a régió katonai alakulatainál is – mondta Nagy Zoltán alezredes, a 2. Hadkiegészítő és Toborzó Központ parancsnoka.

– Akiknek nincs munkájuk vagy munkahelyet váltanának, a szerződéses katonai szolgálatot választhatják. Nem csak diplomás vagy érettségivel rendelkező jelentkezőket keresünk, általános iskolai végzettséggel is lehetőség van bekerülni. Szakmunkásokat, raktárosokat, ápolókat, informatikusokat, mérnököket és jogászokat is várunk, számos más foglalkozás képviselői mellett – hangsúlyozta az alezredes. A honvédség az otthonuktól távol szolgálatot vállalóknak szállást biztosít, vagy támogatják a munkába járást és a lakhatást – tudatta.

Az alezredes arra is kitért, a fő célcsoportjuk a 18 és 40 év közötti korosztály, de minden 65 év alatti állampolgár jelentkezhet, aki büntetlen előéletű és van magyarországi lakcíme.

– Fontos, hogy a pályázóknak alkalmassági vizsgálaton kell megfelelniük, melynek része egy egészségügyi és pszichikai vizsgálat, illetve egy fizikai felmérés. Az alapkiképzés nem mindenkinek kötelező, hiszen aki már volt katona, annak leendő parancsnoka dönti el, mentesülhet-e az alapkiképzés alól. Aki még nem szolgált a seregben, annak a katonai pálya alapkiképzéssel kezdődik, de természetesen ezalatt már fizetés jár – tette hozzá Nagy Zoltán.

Vonzó hivatás

A honvédség fejlesztése rendkívül vonzóvá tette a katonai pályát: a régió toborzóirodáinak forgalma kiemelkedő, 2022-ben összesen mintegy 700-an írtak alá szerződést a honvédséggel. A legtöbben kihívást keresnek, mások biztos megélhetést és kiszámítható munkahelyet, de olyan jelentkezők is vannak, akiknek ez volt a gyermekkori álma. Sokan tanulás vagy munka mellett, önkéntes tartalékosként csatlakoznak a honvédség kötelékéhez.

– A tartalékos szolgálatot azoknak ajánljuk, akik szeretnének részt venni honvédelmi feladatokban, kipróbálnák magukat egy más közegben, betekintést nyernének a katonaéletbe. Tartalékosként is sok lehetőség van a szakmai kiteljesedésre, például a külföldi missziós feladatokban is egyre jelentősebb szerephez jut az állomány. A szerződéses és a tartalékos alapkiképzés egy bizonyos pontig egységes, és van átjárhatóság a szolgálati formák között. A jelentkezők általános katonai, jogi, harcászati, tereptan, egészségügyi és alaki ismereteket szereznek, ezután kezdik meg a szolgálatot – ismertette az alezredes, aki a katonák béréről is beszélt.

Jelentős bérfejlesztés

– A legénységi katonák bérfejlesztése volt a legjelentősebb mértékű, a legalacsonyabb rendfokozatú katona jelenleg bruttó 400 ezer forintot kap. Egy pályakezdő, érettségivel rendelkező őrmester bruttó 474 ezer, egy felsőfokú végzettségű hadnagy 568 ezer forintot keres. A honvédség lakhatási, családalapítási, iskolakezdési támogatásokat kínál, valamint Szép-kártya, nyugdíjpénztári hozzájárulás, kedvezményes üdülés, ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatok, továbbá sportolási lehetőség is biztosított a katonák számára – hangsúlyozta Nagy Zoltán, hozzátéve: 2024-től újabb béremelést garantálnak, erről Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter már többször is beszélt.