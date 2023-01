A finiséhez érkezett a felvételi: február 15-e a jelentkezési határidő minden leendő egyetemistának. Továbbra is töretlen népszerűségnek örvend a Széchenyi István Egyetem. Az egyetem stratégiai célja, hogy Győr és a hozzá kapcsolódó gazdasági térség fejlődésének is szellemi központja legyen. A campus hallgatója Bak Fruzsina is.

Bak Fruzsina

Forrás: KM

– Az általános iskolát szülővárosomban, Tiszavasváriban, a gimnáziumot pedig a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban végeztem. Az iskolai éveim alatt igyekeztem minél több területen kipróbálni magam: 8 évig néptáncoltam, 4 évig futballoztam, és ezeken kívül még számos iskolán kívüli tevékenységben is részt vettem. Az egyetlen hobbim, ami végig kísérte a tanulmányaimat, az a rajzolás volt – főként emiatt is választottam az építészmérnöki szakot – fejtegette Fruzsina.

– Édesanyám mindkét testvére Győrbe költözött, így már az egyetem előtt is sokszor megfordultam ott. A látogatások során nem csak a várost, hanem az egyetemet is megmutatták, amibe hamar sikerült beleszeretnem. Amikor eljött a szak- és egyetemválasztás ideje, nagyon örültem, hogy az általam választott szakot Győrben is elindítják. A legfontosabb szempont számomra a személyes fejlődés lehetősége volt, hiszen szerettem volna próba elé állítani magamat, és kiszakadni az addig megszokott környezetemből.

Elkezdődött a képzés, Fruzsina kellő motivációval látott hozzá a tanulmányaihoz.

– Teljesen nyitottan kezdtem neki az egyetemnek, viszonylag kevés elvárással. Nyilván reménykedtem, hogy a képzés minősége olyan lesz, mint ahogy bemutatták. Továbbá bíztam benne, hogy sikerül majd megtalálnom a helyemet Győrben. Talán az egyetlen elvárásom az volt, hogy a választásommal kihívás elé tudjam állítani magam. Teljes mértékben elégedett vagyok az akkori döntésemmel. Az építészeti oktatás nagyon jó, a közösségről is csupa pozitívat tudok mondani. Maga a szak családias, amihez jelentősen hozzájárul az alacsony létszám, illetve az a tény, hogy saját épületünk van a campus területén. A hallgatói élet is meglehetősen sokszínű: rengeteg program van év közben, így lehetetlen unatkozni. Mindent egybevetve, az egyetem sokkal többet tudott nyújtani számomra, mint azt valaha gondoltam volna.

Bak Fruzsinát az vonzza az építészetben, hogy a gyerekkora óta benne lévő alkotásvágyat ki tudja élni benne.

– Az építészet segítségével maradandót alkothat az ember. Lenyűgöző nekem az épített környezet sokszínűsége, és az, ahogyan hatni tud az emberekre. Építész hallgatóként megtanuljuk másként látni a bennünket körülvevő világot, egy teljesen új nézőpontot kap a látásmódunk. A Széchenyi István Egyetemet mindenkinek ajánlom, aki minőségi oktatást szeretne egy fiatalos, igényes és rendkívül családias környezetben. Valamint bátorítanám a kelet-magyarországi diákokat is arra, hogy merjenek messzebbre menni. Lépjenek ki a komfortzónájukból! A saját példámból tudom, hogy megéri távolabbi iskolát választani. Nem is tudnék erre megfelelőbb helyet ajánlani, mint a Széchenyit.

– Még viszonylag az elején vagyok a képzésemnek. Már elkezdett körvonalazódni bennem, hogy az építészetnek melyik ága az, amivel szívesebben foglalkoznék mélyebben is. Fiatalként nem igazán vagyok helyhez kötve, így azt is el tudom képzelni, hogy az egyetem után külföldön helyezkedem el. Összességében igyekszek élni az elém táruló lehetőségekkel. Teljesen nyitott vagyok – bármit is hozzon majd számomra a jövő.

LTL