Soma harmadéves mesterszakos grafikusművész az egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. Munkáiban a kortárs művészet elemei jelennek meg, amit ötvöz a klasszikus művészeti stílusokkal, mint például a kubizmussal.

A kiállítást Deák Erika nyitotta meg. Az alkotások leginkább a belső érzések és a mentális egészség problémait reprezentálják. Több technikát is használ, ilyen a monotípia is. Soma a művészet mellett hallgatói érdekképviselettel is foglalkozik: Az egyetemen az Egri Campus Hallgatói Önkormányzatának elnöke és a HÖOK Mentorprogram régió koordinátora.

Fotó: Kákos Dávid