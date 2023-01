Mozgalmas évet zárt idén a Nyíregyházi Őszi Napfény Nyugdíjas Egyesület – derült ki Kiss Mátyásné elnök beszámolójából a civil szervezet karácsonyi rendezvényén. Az egyre nagyobb taglétszámmal büszkélkedő egyesület tagsága hol házigazdaként, hol vendégként vett részt bálokon, zenés-táncos rendezvényeken. Kirándulásokban is bővelkedett 2022: Kőszeg, Ausztria, Szombathely, Szigliget, Balaton, Miskolctapolca, és akkor a Krisna-völgyben, illetve a Budapesti Operettszínházban tett látogatásokat még nem is említettük.

Nehézségek, kihívások

– Gyakran a megyehatárt sem kellett átlépnünk egy-egy kellemes, közösségi kikapcsolódásért – jegyezte meg az elnök, majd felidézte, miként „ragyogta be” az Őszi Napfény az Erdei Tornapályát, ahol szalonnát sütöttek és sportoltak, Napkort, ahol szintén mozgásba lendültek. A Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szövetség főző- és sportversenyén első helyen végeztek a fakanálforgatók. Hogy nemcsak energiában, hanem szeretetben is bővelkednek, azt egy fiatal tagtársuknak, a Bokortanyák Lakosságáért Egyesülettel közösen rendezett jótékonysági bálon, valamint húsvétkor, nőnapon, az idősek világnapján, legutóbb pedig karácsonykor bizonyította a tagság.

– Sajnos, nehézségekből, kihívásokból is kijutott ebben az esztendőben, de mindegyik problémára találtunk megoldást – folytatta Kiss Mátyásné. – Az egekbe szökő energiaárak miatt elrendelt intézménybezárások minket is érzékenyen érintettek. Novembertől tavaszig „téli álmot alszik” a Nyírségi Civilház, ahol korábban rendszeresen tartottunk programokat, foglalkozásokat, megbeszéléseket.

Generációs karácsony

– Áthidaló megoldásként a saját otthonomat ajánlottam fel, mondván, sok jó ember kis helyen is elfér, végül Nagy Márk nyújtott segítő jobbot, a szakmai munkatárs jóvoltából a Borbányai Művelődési Házban találkozhatunk egy-egy rövid megbeszélés erejéig. Az önkormányzat támogatásával a karácsonyi ünnepségünk sem maradt el: generációs találkozó keretében a Gyermekek Háza Déli Óvoda Pitypang Tagintézmény óvodásai adtak műsort az időseknek, akik ajándékokkal, vendéglátással viszonozták a kedvességüket. Tagtársainkat, Béda Jánosné Magdikát 85., Balázs Mihályt 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük a Nyíregyháza és Térsége Nyugdíjas Szervezet ajándékával.

– A jövő évi programunkat pótszilveszteri bállal kezdjük: január 7-én, szombaton 14 órától a Jalla étteremben csendülnek a pezsgős poharak, a nagy durranásra azonban nem a palackokból, hanem a hangfalakból lehet majd számítani a VOX együttesnek köszönhetően. PI