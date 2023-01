Felidézzük a beszélgetéseket Portálunk szerkesztősége a 2022-es esztendőben is készített interjúkat a vármegyénkben élő vállalkozókkal, művészekkel, valamint a hozzánk ellátogató neves személyekkel, közéleti emberekkel. A beszélgetések során sok szép és hasznos gondolat hangzott el, amiket érdemes ismét felidézni. Az interjúkból egy-egy részletet ragadtunk ki, s ha felkeltettük az érdeklődést, érdemes ismét elolvasni a beszélgetés teljes szövegét.

A gimnáziumban az irodalom és a rajz érdekelte. A Műszaki Egyetemre vették fel, így Kulcsár Attila DLA építész egész pályáját e kettősség határozta meg.

Egy évekkel ezelőtti portré írója, a költő barát szerint ő „az utolsó reneszánsz mester”.





Honnan ered és milyen formákban nyilvánul meg ez a sokoldalúság?

Természetesen Mester Attila véleménye költői túlzás. Tény, hogy előbb jelentek meg verseim, mint házaim a nyilvánosság előtt, 1961-ben a Keletben, Sipkay Barna rovatszerkesztése idején.



A megélt 80 évre visszagondolva milyen emlékeid ugranak be?

Az egyetemen újságot írtam, szerkesztettem, közben írtam a Rádiókabaréba. Ám tanult szakmám visszainvitált a vármegyénkbe, és a maradandóbb építészet művelője lettem. Közben persze verseim is megjelentek itt-ott, tárcáim a Keletben, blogokban, és összegyűjtve kötetekben is. Első tervezési munkámnak, a vasútállomás épületében az utasellátó rekonstrukciójának nagy kedvvel láttam hozzá, de az is motivált, hogy addig nem engedett el nászútra az igazgatónk, míg az egyéves bonyolult munkát nem dokumentáltuk. Fontos munkám volt a Sávház épülete, melynek terve 1972-ben Varsóba is kijutott az építészeti kongresszusra, a Szolidaritás nagy harcai idején. Az ülések a Kultúra és Tudomány Palotájában voltak, amikor arról is folyt a polémia, hogy le kellene bontani a gyűlölt magasházat, melyet kárpótlásként kaptak az oroszoktól, akik nem akadályozták meg, hogy a németek a varsói felkelés idején szétlőjék a várost.



Mindeközben nem feledkeztél meg a magad pallérozásáról sem...

Ebben az időben jártam a kétéves Mesteriskolába, majd felvettek az Építőművész Szövetségbe. A 70-es, 80-as években több gyermekintézményt, iskolát terveztem. A színház az első évad közepén rendezett szilveszteri kabaréjában előadták Vörösmarty-átiratomat az almaszedésről, Csenger és Tündi címmel. Épületeimért 1990-ben Ybl Miklós-díjjal tüntettek ki, és 1992-ben meghívtak a Debreceni Egyetem Építőipari Intézetébe tanítani, amiből egy negyedszázados elfoglaltság lett. Közben 2003-ban a művészetek doktori fokozatát, DLA címet szereztem a Műegyetemen. A „másik lábammal”, feleségemmel terveztük tovább a vármegyei középületeket: a vármegyei ügyészséget, munkaügyi központokat, tornacsarnokokat, a főiskola műszaki karát, a stadion nyugati lelátóját. A kilencvenes évek irodalmi termését, szatirikus tárcáimat kikapcsolódásként kötetbe szerkesztettem Ez volt a jövőnk és Ez már Amerika? címmel.

GB



Fotó: a szerző