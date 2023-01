Ha nincs is kész bakancslistánk 2023-ra, az év végi számvetés után a legtöbbünk körvonalazódó elképzelésekkel, várakozással, reménnyel telve vágott neki az új esztendőnek. Nincs ezzel másként Nagy Sándor sem, aki a HírTV Mozaik című adásában beszélt arról, mit vár ettől az évtől. A fényeslitkei születésű, Jászai Mari-díjas színészt Zavaros Eszter és legjobb barátja, Feke Pál faggatta idei terveiről.

Merénylet a Játékszínben

– A Covid után egy kicsit mindannyian reménykedtünk benne, hogy innentől csak felfelé megyünk, ám 2022 sem feltétlenül erről szólt. Amire viszont az előző pár év megtanított, az az, hogy a testi-lelki egészségünk, a családunk és a barátaink a legfontosabbak – mondta Nagy Sándor, s megjegyezte: ez a lecke 2023-ban is elkíséri majd.

A színész – aki rendezőként is bemutatkozott már – megfogadta, hogy az idén egy kicsit visszavesz a munkatempóból, és havi harminc-harmincöt előadás helyett igyekszik húsznál meghúzni a határt.

– A színház ugyan nagyon fontos, de közben élnünk kell, hogy tapasztalatokat szerezhessünk, amiket aztán a színpadra tudunk vinni – magyarázta.

Arra a kérdésre, hogy készül-e 2023-ban valami nagy durranás, lesz-e olyan darab, szerep, ami izgalomban tartja, a fényeslitkei művész elárulta: Szente Vajk, aki a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban is több előadást rendezett már, a Játékszínben ismét „merényletre” készül, aminek premierje tavasszal várható.

Játszik és forgat is

– A Kecskeméti Nemzeti Színházban játszottam tavaly a Cirkuszhercegnőben, amit Eszenyi Enikő rendezett, és most úgy tűnik, tavasszal ugyanott egy másik darabban is látható leszek. Elöljáróban erről is csak annyit mondhatok, hogy Szerednyey Bélának és Járai Máténak is köze lesz a dologhoz...

– Ha minden jól megy, A mi kis falunk szekere is tovább zötyög, és bízom benne, hogy Szabó Győzővel karöltve meghódítjuk Pajkaszeget és Pajkarétet.

– Erre mondta, hogy jövőre kevesebbet fog dolgozni! – jegyezte meg nevetve Feke Pál a felsorolás végén. A két színész barátsága legendás, húsz évvel ezelőtt kezdődött, amikor Nagy Sándor még a Színművészeti Egyetemre járt. Mint azt elmesélte, korábban sokat hallottak egymásról, aztán összesodorta őket az élet, a bemutatkozást nagy beszélgetések követték, igaz barátsággá mélyítve a kapcsolatukat.

KM

Borítókép: Nagy Sándor a Játékszín Teltház című előadásában | Fotó: Játékszín