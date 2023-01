– A terveink szerint mindennel elkészültünk, már csak az engedélyeztetés, az elszámolás és a nyár végi, őszi átadás van hátra – mondta el a település polgármestere, Dubay László.

– Még üzemel a régi házasságkötő átalakításával létrejött 12 férőhelyes is, nagy kérdés, hogy megmaradjon-e, vagy adjunk más funkciót neki. Azért is örömmel néztem az új év elébe, mert több nyertes pályázatunk megvalósításra vár. Fejleszteni kívánjuk a tavaly átadott sportcsarnok energetikáját, hogy spóroljunk a drága gázfűtéssel. Nagy keletje van az épületnek, 16 órától késő estig még hétvégén is óriási az érdeklődés iránta, napokra

lekötötték a bérlőink.

– A továbbiakban egy méterrel szélesíteni kívánjuk a Vasvári Pál utcát, amire az Ady Endre és a Szabolcs utca között nyílna lehetőség.

Hatméteresre szélesítve már nyugodtan felfesthetjük a középvonalat is ezen a szakaszon. Mivel Nyírpazony lakosságszáma egyre növekszik, az óvodai étkezőnket át kell alakítanunk, csoportszoba és fejlesztőszoba lesz az erre szánt mintegy 40 millió forintból, az idén ennek is el kell készülnie.

– További két pályázatunk vár elbírálásra: másfél kilométeren szilárd burkolattal szeretnénk ellátni a Kemecsére átvivő Libabokori utat, továbbá 150 millió forintot pályáztunk az iskola kazánházának átalakítására, amiből tálalókonyha lenne. S mivel képződött egy kis tartalékunk, megvizsgáljuk, mire

költsük: a nagy fogyasztású lámpatestek cseréje is megérett ebben az energiaválságos időszakban, illetve a leromlott állapotú csapadékelvezető árkainkat rendbe kellene tenni. És persze gőzerővel lobbizunk a Vasvári Pál utca és a 4-es főútvonal találkozásába álmodott körforgalomért – sorolta Dubay László, Nyírpazony polgármestere, aki úgy véli, meg kell majd becsülni minden forintot, mert ha nem oldódnak meg a konfliktusok, márpedig bizta-

tó jeleket nem látni, az mindannyiunk életére kihat majd.

– A legfontosabb, hogy ebben az évben se legyenek kifizetetlen számláink, valamint az önkormányzat és intézményeinek összes dolgozóját meg tudjuk tartani. A futópályázatainkat befejezzük, a most kezdődőket pedig zökkenőmentesen el tudjuk indítani – sorolta az új évi kívánságait, reményeit Szekeres József polgármester. Mint megtudtuk, ebben az évben egy modern, szolgáltató városházát szeretnének megvalósítani Nyírteleken, s már meg is van rá a pályázaton elnyert forrás, mintegy 720 millió forint.

– A Petőfi utcai régi iskolaépület ismét önkormányzati tulajdonba került. Az épület elhelyezkedése és egyéb adottságai is lehetővé teszik, hogy egy komplex igazgatási központot alakítsunk ki benne. Azt tervezzük, hogy az udvarát megnyitjuk, parkolókat építünk, parkosítunk. Itt kapna helyet a könyvtár is, ide kerülhet az önkormányzati konyhánk, a városüzemeltetésért felelős cég. A legfőbb cél, hogy ügyfélbarát, egyablakos, gyors ügyintézést biztosítsunk a város lakóinak – osztotta meg terveiket a polgármester. Szekeres József hozzátette, az elmúlt esztendőben a megnövekedett rezsiköltségek jelentették minden önkormányzat számára a legnagyobb problémát, igyekeznek ők is észszerűsíteni. Az említett projektben már ezeket a szempontokat is szem előtt tartják, és nulla energiaigényű épületet terveznek meg. Kiemelte, hogy városvezetőként szeretné megőrizni azt a békét és egyetértést, ami a képviselő-testületet évek óta jellemzi. Illetve az önkormányzat és a fenntartásában működő intézmények, cégek dolgozóinak munkahelyét megtartani, hiszen a jelenlegi helyzetben ez a legfontosabb.

– A fegyelmezett gazdálkodást folytatva megvalósítjuk álmainkat – mondta lapunknak dr. Hanusi Péter polgármester. – Természetesen, több millió emberhez hasonlóan, a 2023-as évtől a legjobban én is a békét, valamint a mindennapjainkat negatívan befolyásoló energiaválság végét várom. Szerencsés helyzetben vagyunk, hisz már tavaly takarékos és fegyelmezett költségvetési gazdálkodást folytattunk, és ezt fogjuk folytatni az idén is. Gazdálkodásunk fegyelmezettsége azonban nem jelenti azt, hogy lemondanánk az álmainkról. A folyamatban lévő projektjeink megvalósítása mellett közel egy tucat nyertes pályázat előkészítése zajlik, ezek tervezési és közbeszerzési folyamatai az esztendő elején elindulnak. Nagyon várom már a Gólyakerti-tó pihenőövezetének további fejlesztését. Itt valósul meg a választási ígéreteinkben is szereplő, Mátészalkához méltó nagy, városi játszótér a legkisebb városlakók örömére. Terveink szerint saját forrásból és pályázati finanszírozásból mintegy huszonöt belterületi utat vagy útszakaszt újítunk fel vagy burkolunk le, ami a közlekedés színvonalának további javulását eredményezi városunkban. Az előttünk álló év nem lesz könnyű, de hiszek abban, hogy minden nehézség leküzdhető az itteni csodálatos közösség erejével, összefogásával. Mátészalka ugrásszerű fejlődése nemcsak folytatódik, hanem új szintre is lép – fogalmazta meg várakozásait dr. Hanusi Péter.

– Először is, ami szerintem a leginkább fontos: a túlélés és a megemelkedett energiaárak kigazdálkodása. Mindezek mellett, amennyire csak lehet, a településen élő hátrányos helyzetű lakosság segítése – reagált lapunk megkeresésére Lakatos Sándor, Nyírkáta polgármestere.

Hozzátette, ezek a dolgok nagymértékben függnek az államtól kapott finanszírozástól.

– Meg szeretnénk ragadni minden energetikai jellegű pályázatot, hogy lehetőleg már a következő fűtési időszakban sokkal kevesebb energiafelhasználása legyen a mostaninál minden általunk fenntartott intézménynek – emelte ki Nyírkáta polgármestere. – Minél jobban függetlenedni kellene a gáztól.

Évek óta tervek közt szerepel a LED-es közvilágítás megvalósítása, az önkormányzat tulajdonában lévő utak fejlesztése és a szennyvízhálózat kiépítése. Ezekre is a lehetőségek függvényében pályázni szeretnénk.

– Abban bízunk, hogy a nehézségek ellenére sikerül öszszeállítanunk egy olyan költségvetést, ami stabil hátteret ad a gazdálkodásunknak. A négy elnyert pályázatunk már előrevetíti, hogy 2023-ban tovább épül, szépül Vásárosnamény: hamarosan megkezdődik a Petőfi-tagintézmény teljes energetikai korszerűsítése, a sportkomplexum, utak és kerékpárutak felújítása előtt állunk, a gergelyiugornyai városrészben is helyreállíthatunk két utat, és az idén elkezdődhet a Kraszna-sétány kiépítése – sorolta lapunknak Filep Sándor. Vásárosnamény polgármestere hozzátette: intézményrendszerük stabil, de ők is küzdenek az energiaválsággal, jó lenne, ha nem a túlélés lenne a cél, hanem a már említett fejlődés.

– A Covidból kilábalva tovább dolgozunk a közösség erősítésén, a naményiak hangulatának javításán, amihez az élhető város, a rend és a közbiztonság mellett a már megszokott kulturális-turisztika programjaink is hozzájárulnak. Várjuk a nyarat, amikor megélénkül a Tisza-part, a Bergengócia Fesztivált, ami sokaknak kínál szórakozási és kikapcsolódási lehetőséget. Persze, addig még sok a dolgunk – emelte ki a település vezetője.

KM