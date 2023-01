1963. január 12., szombat

A csemegeüzletek megkezdték az ananász árusítását, amely már több mint 10 éve hiányzott a déligyümölcs-választékból. A dekoratív és ízletes gyümölcsből két vagonnal szállítottak Guineából. A jó ízű gyümölcs már az első napon megnyerte az ínyencek tetszését.

1973. január 12., péntek

Miért nincs csecsemőtej a megyében?

Minden megyében, valamennyi nagyobb városban lehet kapni - természetesen csak receptre - csecsemőtejet. Ezt a tejet különleges eljárással szeparálják és receptre olcsón árusítják. A tejnek nemcsak az az előnye, hogy olcsó, de egészségesebb is a felnőttek számára forgalomba hozott tejnél. A Szabolcs megyei Tejipari Vállalat árjegyzékén is szerepel a csecsemőtej, de megyénk egyetlen boltjában sem kapható. Miért? - kérdeztük a vállalat igazgatójától, dr. Szendrei Istvántól.

- Kisebb igényekről már mi is hallottunk. Például Vásárosnaményban is kellene néha 2-3 liter, de ezért az említett községben nem érdemes forgalomba hozni. A nyíregyházi és a megyei igényeket nem nekünk, hanem az egészségügyi szerveknek kell felmérni. A rászorulóknak is az egészségügyi szervekhez kell fordulni igényükkel. Ha az egészségügyi szervek bizonyítják, hogy a jövőben lesz elegendő igénylő, akkor vállalatunk felkészül a csecsemőtej előállítására. Az előállításhoz van elegendő nyersanyagunk és a szükséges technikai feltételek is biztosítottak. Tehát nem rajtunk múlik…

1993. január 12., kedd

Újabb három város megyénkben?

Újabb három megyebeli településünk nyújtott be pályázatot a városi cím elnyerésére a Belügyminisztériumba. Máriapócs, Nagyecsed és Ibrány szeretné belátható időn belül az urbánus jogokat élvezni. Ha a Belügyminisztérium reálisnak ítéli a pályázó települések gazdasági, kereskedelmi, szolgáltatási, közéleti tevékenységét, javasolja a kormánynak a városi rang odaítélését. Ha minden a tervek szerint alakul, akár ez év tavaszán megszülethet a megye 13. városa.

A hideg idő sem akadályozza a tiszalöki hajójavító üzem munkáját. A Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Jégvirág 4-es hajójának fenéklemezét cserélik

Ezt látták a francia filmesek a hodászi vasútállomáson

Ezt látták azok a francia filmesek a vasútállomáson, akik a hodászi cigányság életéről, hétköznapjairól, a népszokásokról készítettek dokumentumfilmet a közelmúltban. A viszonylag zárt közösségben élő cigányság még őrzi a rájuk jellemző sajátosságokat, kultúrájuk meghatározó jegyeit. Ezt ismerték fel a francia filmkészítők.