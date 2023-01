Ám pár nappal később a net feldobott egy hirdetést: január 4-én kezdő csoport indul Nyíregyházán. Azóta, hacsak a munka közbe nem szól, minden hétfőn és szerdán ott vagyok. Nem azért, mert egyszerű, vagy mert ne lenne könnyebb otthon ülni könyvvel és nassolnivalóval a kezemben. Hanem azért, mert a mozgás az életem részévé vált, és azért, mert akik kezdetben csak edzőtársak voltak, mára a barátaim lettek. Büszke vagyok az anyukákra, akik ezeket az órákat nem a gyerekeiktől veszik el: itt kiadnak magukból minden feszültséget, így a családjukhoz kiegyensúlyozottan, elégedetten mehetnek haza. Kalapemelés jár azoknak, akik iszonyú energiákat fektetnek abba, hogy nemzetközi versenyeken képviselhessék az országot, és az edzőnknek is, aki, amellett, hogy egészséges életmódra nevel bennünket, arra is figyel, hogy közösségként is nyerő csapatot alkossunk. S hogy igyekezetét siker koronázza, igazolják a a közös túrák, főzések és a múlt heti, aperolos, lelkifröccsös szilveszteri party.

Hat éve a szép vállizmok reményében kezdtem, és az már rég a „zsebben”, de motivációért ma sem kell messzire menni. – Milyen jó, hogy van közös múltunk – hangzott el az év első edzésén, mire a reakció is megérkezett: ennél csak az a jobb, hogy közös jövőnk is van. Legyen így!

Száraz Ancsa