Szabolcs-Szatmár-Bereg. Dr. Kovács Zoltán, a Nyíregyházi Egyetem általános rektorhelyettese úgy fogalmaz: mint általában mindenki, ő is várakozással, de egyben bizakodóan és reményekkel telve tekint a 2023-as évre.

– A Nyíregyházi Egyetem immár másfél éve „új formában”, modellváltó egyetemként működik. Ez egyben új lehetőségeket, de ugyanakkor új kihívásokat is jelent a számunkra. Az egyik ilyen lehetőség, amely a jelentkezők számára a leginkább kézzelfogható, hogy számos szakunk esetében eltöröltük az emelt szintű érettségit és a felvételi minimumpontszámot. Ettől a változástól azt várom, hogy 2023-ban tovább nő a Nyíregyházi Egyetemre jelentkezők száma. Ezek mellett ez az év intézményünk szempontjából a megerősödés és az építkezés éve is lesz.

– Meggyőződésem, hogy egy egyetem sikeressége nem szerencse kérdése, hanem a helyes és időben meghozott döntések, az összehangolt csapatmunka, a következetesség, a színvonalas oktatás-kutatás, valamint a tartalommal megtöltött vállalati és egyéb partnerkapcsolatok együttesének az eredménye – tette hozzá.

Nyugalom, kiszámíthatóság

– Az első gondolatom, hogy biztonságos repülést kívánok minden hallgatónak, kadétnak és oktatónak – mondja Molnár Tibor, a Tréner Kft. társtulajdonosa, képzésvezetője.

– A hétköznapi munkánkban alapvető elvárás, hogy ehhez minden feltételt megteremtsünk és ez marad prioritás a jövőben is. Természetes kívánság az egészség is családi, baráti és ismerősi körben, de mindenki másnak. Szélesebb kitekintésben szeretném, ha a nagyvilág bajos dolgai minél előbb rendeződnének, mert a jelenlegi helyzet megviseli a vállalkozói, gazdasági szektort épp úgy, mint az egyszerű embert. Az energia drágulása, az infláció, a háborús fenyegetés az élet minden pillanatára és szegmensére kihat, jó lenne, ha gyorsan visszatérne a béke, a nyugalom, a kiszámíthatóság. Szeretném, hogy legalább ennyi hallgatót és kadétot fogadjunk jövőre is az egyetemi és a Wizz Air illetve Tréner Flight Academy képzésébe. A családhoz visszatérve: a következő unokát is várom 2023-tól. Ha ezek így együtt összejönnek, elégedett lehetek.

Személyes találkozások

Bessenyei Gábor nem listaíró típus, inkább a gondolatban összegzi a mögötte álló időszakokat, történéseket. S hogy mit vár 2023-tól?

– Íróként valójában már az egész évem a következő megtervezésével telik, hiszen a folyamatos munka előrelátást igényel. A könyvpiac rengeteget formálódott, és az ember fájdalmasan szemléli, hogy a könyv megfizethető szórakoztatási lehetőségből lassan luxuscikké válik. Ennek ellenére a 2023-ra sem tűzhetek ki más célt, mint az olvasás népszerűsítését – árulta el a nyíregyházi szerző. Hozzátette: ez nem tűnik reménytelennek, mert a Covid utáni időszakban megnőtt az igény a személyes találkozásokra, és őt is egyre gyakrabban találják meg a felkérések.

– Az új évben szeretném ezeket a személyes találkozásokat megsokszorozni, hogy akár a regényírás kulisszatitkairól, akár a görög mitológiáról szóló előadásaimmal nyújtsak segítséget az olvasóvá válásban. Persze a legfőbb terv minden évben az, hogy új történeteket meséljek az olvasóknak, és – minden könyvpiaci nehézség ellenére is – nagyon remélem, hogy végre ez lesz az az esztendő, amikor ezt többször, azaz több könyvvel tehetem.

Béküljenek ki a szembenálló felek!

– Mi mást kívánhatnék, mint békét a világnak!? Elpuffogtatott frázis, hogy végre vége lehetne a háborúnak, de én tényleg nagyon szeretném, ha elcsitulnának a fegyverek – mondja Szaszala László, a Magyar Autóklub észak-alföldi regionális elnöke. – Tisztában vagyok vele, hogy nem az orosz-ukrán konfliktus az egyetlen ellentét a földtekén, de ez van a közelünkben, ennek a hatását érzékeljük. Kívánom, hogy a világgazdaságban is béküljenek ki a szembenálló felek. A Magyar Autóklub illetékeseként az a vágyam, hogy az eddiginél jóval kevesebb baleset legyen, ehhez szükség van a szabálykövető közlekedőkre. Fontos lenne, hogy a balesetet okozók elrettentőbb büntetést kapjanak.

