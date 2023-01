A szervezet harmadik alkalommal hirdeti meg az eseményt, de idén lesznek először a liga által, településenként szervezett séták. (Az elmúlt két évben a koronavírus-járvány miatt a résztvevők egyénileg vagy saját szervezésű csoportokban csatlakozhattak a sétához.) Budapesten 14.45-re várják a résztvevőket a Batthyány téren, a séta célállomása pedig a Margitsziget lesz.

Hozzátették: a sétához egyénileg is lehet csatlakozni, ha valaki inkább egyedül vagy szűk családi, baráti körben szeretné teljesíteni a kihívást.

Az eseményen bárki részt vehet, aki együttérzését szeretné kifejezni a daganatos beteg hozzátartozója, ismerőse vagy a rákbetegek iránt, illetve támogatni szeretné a daganatos betegségek elleni harcot - írták. A részvételhez regisztrálni kell a www.worldcancerwalk.com/hu oldalon.

A közlés szerint tavaly öt kontinens harminc országának kétszáznegyven városában több mint 3300-an sétáltak, Magyarországon pedig 650-nél többen gyalogoltak, negyvenhat településen.

A séta egyben adománygyűjtés is. Az akció során az előzetesen kiválasztott tizennégy nemzeti betegszervezetet támogatják, amelyek közé idén is bekerült a Magyar Rákellenes Liga, a tavalyi kiemelkedő magyar részvételnek köszönhetően - közölték.

