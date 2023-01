Anno mekkora erővel robbant be a köztudatba a floppy, a cd, a dvd vagy éppen a pendrive!? Mindegyiknek külön-külön volt sok előnye, ez az újítások sajátossága. Az ezredforduló környékén a virágkorát élte a compact disc, azaz a cd. A kompaktlemez előnye az volt, hogy mintegy 700 MB kapacitású optikai tárolóként hang, kép, valamint adat digitális formátumú tárolására volt alkalmas, és amiután 1982. augusztus 17-én elkészült az első példány, szinte egyeduralkodó lett a piacon. Az új évszázad elején a cd eladási mutatói lecsökkentek, eközben az adathordozók látványos fejlődéstörténetének lehetünk szem- és fültanúi.

Szűcs János azon töprengett, hogy milyen technikai vívmánnyal lehetne fokozni az informatikai fejlődést. Így született meg a dragcards, az innovatív letöltőkártya.

– A dragcards az a modern plasztikkártya, ami kiváló lehetőség a zenék, a különböző tartalmak (szövegek, képek, videók, fájlok) népszerűsítéséhez. Pontosan akkora a mérete, mint például a bankkártyának. A dragcards bárhova elvihető, és általa bármikor meghallgató a dal, megnézhető a videoklip, vagy bármelyik digitális tartalom – rántotta le a leplet a nóvumról Szűcs János, a Szűcs Network cégcsoport tulajdonosa, ügyvezető igazgatója.

– Nagyon egyszerű a használata, hiszen a dragcards egy testre szabható, egyedi weboldal jóvoltából kapja meg az igényelt tartalmat. Az okos eszközöknek a QR-kód adja meg azt a lehetőséget, mellyel a felhasználó kedvére élvezheti az előnyeit.

A kártyák, a csomagolások előállításában megváltozott munkaképességű emberek is részt vesznek, így a felhasználók az ő munkájukat is támogatják az előfizetésükkel. Korábban nem tapasztalt lehetőségek nyílnak meg a dragcardsnak köszönhetően. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy ez lesz a jövőben a legtrendibb adathordozó. Sőt, már ez igaz a jelenre is, csak még nincs benne teljesen a köztudatban.

Manapság Magyarországon egyre több zenekar, kiadó ismeri meg ennek a megoldásnak a pozitívumait. Tisztában vannak vele, hogy ez új távlatokat nyit előttük. A dragcards háttérszerverének hatalmas a kapacitása: olyan fejlett a szerverpark, hogy akár egy több tízezres élő koncertközvetítés sem képes leterhelni. De nem csak zenehallgatásra ajánlott a plasztikkártya, hanem akár oktatási intézmények tananyagainak vagy egyéb képes, videós tartalmak megosztására is alkalmas.